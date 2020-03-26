〈零售迎母親節大檔〉環球購物3月營收恐衰退2成 祭逾16%回饋拚大檔業績

冠德 (2520-TW) 轉投資連鎖購物商場 Global Mall 環球購物中心今 (26) 日宣布，母親節前哨戰「初夏採購節」將於 4 月 2 日開跑，最高回饋率達 16.6%，由於疫情衝擊，3 月以來業績年衰退約 20%，今年母親節檔期總業績力求表現持平。

遠百 (2903-TW) 則表示，已開始進行「美麗購物節」至 4 月 15 日，化妝品回饋達 15%，為加強防疫，設置交件取貨專區的有遠百板橋中山、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百和花蓮等店；此外，遠百信義 A13、板橋大遠百和台南大遠百還有搭配顧客預約開車取件服務。

環球購物說明，前 2 月尚未見疫情影響，業績年成長近 5%，不過 3 月開始明顯看到衝擊，業績年減約 20%，在來客量減少下，積極強化外送版圖有效穩住餐飲表現，外送需求最高是南港店，目前外送占南港店營收比重已達 3%。

環球購物中心指出，為強化母親節檔期的買氣， 不畏疫情 3-4 月共要引進近 40 個獨家或新型態餐飲、生活居家新櫃，包括板橋車站店首家「鉄火鍋」將於 4 月 1 日登場，此外還有「涓豆腐」、近期超夯「Holo+FACE」韓式證件照等。

而 Global Mall 新北中和店則有「阿原肥皂」、「定食 8」、「葡吉手工包子」和「檀島」新型態店等加入營運。