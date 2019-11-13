詩肯四大策略營運將谷底翻 明年獲利可望優今年

連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 今 (13) 日宣布，斥資 500 萬元開出詩肯台北旗艦店，董事長林福勤表示，趁著不景氣時擴張，今年調整體質、優化門市、議價結盟和品牌升級四大營運策略不變，只要家具業不要再向下走，看好明年營收、獲利均可較今年成長。

由於家具業處在不景氣階段，詩肯前三季稅後純益 5347 萬元，年減 57%，每股純益 1.16 元，林福勤說，今年肯定衰退，不過，明年第一季農曆年後，預料第二季會轉好，「只要台灣家具業不再向下走，詩肯已做好因應策略，準備復甦」。

林福勤看好，再不景氣台灣家具規模仍有 1000 億元，此次在台北內湖設立台北旗艦店，除是在家具一級戰區進行門市優化的重要調整，也宣示深根台灣持續投資的腳步不會停頓，預計「明年就看得到明顯的調整效益」。

目前詩肯全台共有 130 家據點，其中詩肯柚木達 82 家、詩肯居家 41 家以及詩肯睡眠 7 家，林福勤說，暫時不會再快速展店，景氣不好先謹慎因應，同時轉移相對弱的店點，且不排除關閉獲利相對差的據點。

就整體市況來看，林福勤直言，市場真的不好，難走但會繼續努力，詩肯是成熟的人帶領年輕人成長，並靠著生意分類化，例如開發皮製沙發、床墊等來強化成長動能。

另外，詩肯第二季以 2.28 億元取得新加坡第二大家具零售商「NOVA」百分百股權，因 NOVA 商品定位相當平價具有競爭優勢，林福勤說，目前尚處在轉接期尊重舊有團隊，完成調整後，就會將商品快速導入台灣市場，成為成長新動能。