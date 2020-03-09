詩肯2月營收年增逾4成 估受肺炎衝擊程度不大

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公告 2 月合併營收達 1.12 億元，月減 51.43%，年增 45.99%，進入農曆年後傳統淡季，業績較上月走跌，不過，較去年同期大幅成長，反映去年中併購新加坡傢俱零售「NOVA」的挹注，詩肯指出，肺炎影響消費意願，不過，家具業仍有基本需求，受創程度不高；詩肯累計前 2 月營收為 3.42 億元，年增 22.54%。

詩肯表示，農曆年前家具汰舊換新潮後，2、3 月營收一向相對平緩，原本預估總統大選後將恢復熱絡的房市，因疫情忽然來襲轉趨觀望，對家具產業營運而言，是不確定的因素，仍須審慎觀察。

詩肯強調，相較不少同業因中國物流運輸受阻，詩肯貨源與庫存都無虞，原因在旗下柚木由印尼進口，皮沙發、床墊則來自馬來西亞、德國、義大利等國，不受中國延後開工影響，營運體質較佳，具更高的抗風險能力。

詩肯進一步表示，目前庫存逾 4 億元，即使疫情無法在短時間內平息，未來幾個月內，銷售上也不會有影響。

儘管短線消費需求受壓抑，不過，詩肯據 2003 年 SARS 期間的經驗分析，只要恐慌性心理一過，消費市場的爆發仍可期待。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品 3 個品牌，至 1 月底店數分別為 80、40 和 7 家，合計共 127 店，詩肯表示，今年不會停止展店腳步，但仍會視市場變化調整展店節奏，並透露，近期在疫情的衝擊下，已有多家門市房東願意配合降低房租，營運費用上有實際節流效果。