疫情蔓延企業營運停擺 安永提七大對策降衝擊

武漢肺炎讓中國企業被迫停工，為避免疫情期間衝擊企業現金流與營運，安永聯合會計師事務所提出七大策略，包括強化現金流預測、加強融資管道、財管分析等，避免疫情期間停工衝擊企業營運。

首先是加強現金流量預測，安永聯合會計師事務所審計服務部主任會計師許新民表示，企業停工期間必須面對租金、員工薪資等必要支出，讓增加現金流壓力，建議企業應及時盤點可支配的現金儲備與未來支出，並制定周詳的資金使用計畫，降低非必要現金支出，以確保企業在疫情結束後，有足夠資金恢復經營。

第二是財務管理分析，許新民指出，企業可根據外部環境風險，進行財務影響分析、決策樹 (Decision Tree) 和敏感度分析，建立危機環境下的財務預測模型，確立適合自身企業的資產負債水準。

許新民說，企業可藉由財務分析，預測未來可能出現的資金缺口，由預測結果進行即時決策，提早控制風險。

三、 增加融資管道，企業可考慮積極透過資本市場或者引入新投資者進行融資，改善企業資本結構，減少財務負擔；此外，企業應積極轉變購銷方式，通過商品賒銷、預收帳款、商業票據、短期性借貸融資形式解決資金匱乏問題。

四、建立及強化企業策略聯盟，因應疫情中國陸續封城，減少部分企業與外部的正常經營活動，尤其是直接接觸型的經營活動，可考慮透過與業務所在地的經銷商、代理商等，建立起新型的策略聯盟，支持對方在本地的業務，維繫彼此的客戶降低風險。

五、 在客戶保障政策部分，建議應充分盤點現有合約和訂單，對履約情況進行總體評估，並與客戶積極溝通以降低損失。

許新民表示，企業可考慮啟動疫情期間的快速溝通機制，優化各項流程以提高效率，降低溝通失誤流程繁瑣衍生的客戶損失；此外，也可推出疫情期間應急的保障政策，如對因疫情導致的訂單取消減免相關賠償費用，延長協調期限等，保障用戶權益。

六、制定備用物流計畫，靈活運用物流系統中的運送方式，避免因某種特定方式的不順而導致大批原材料或商品延誤；同時應該備用多種不同的物流路線，保障在特定區域發生突發事件時，不會直接切斷物流路線。

七、 保持安全庫存，基於彈性供應鏈策略，企業可綜合考慮庫存商品價值、安全庫存成本、銷售中斷風險、原材料供應商的多樣性等因素，確定安全庫存的容量；可考慮與上下游廠商和其他生產企業共同建立安全庫存，分攤成本以降低企業自身費用。