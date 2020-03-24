〈廣達攜手健保署〉林百里：客戶對台灣防疫有信心 未來四周是關鍵期

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (24) 日宣布將協助健保署建置智慧醫療平台，廣達董事長林百里表示，這次疫情台灣防疫做得很好，全球客戶對台灣供應鏈有信心，廣達也配合政府防疫政策，預期未來 4 周仍是重要防疫關鍵期。

媒體關注，廣達防疫是否用到 AI 應用，林百里表示，這波防疫用 AI 來不及，目前是配合政府規定，將防疫工作做好，包含採用線上工作、視訊會議、員工不出國、國外客戶暫緩拜訪。

隨著智慧醫療需求提升，林百里指出，廣達想建立 AI 平台，協助醫院蒐集醫療影像、血液、病理等數據，並透過運算達到精準醫療，由於台灣健保資料包含 DNA、生活習慣、系統都跟外國不同，因此運用台灣的資料庫進行分析，才能產生最有效的 AI 模型，去年開始已跟健保署接洽。

據了解，廣達智慧醫療布局，是從與麻省理工學院 (MIT) 合作開始，去年雙方第 3 度簽約，結合麻省總醫院、哈佛及台灣醫院，共組智慧醫療聯盟，朝 AI 預測心血管、追蹤病情、感染預防等 3 方向研究，目前廣達已與全台 12 家醫學中心合作，但仍屬單點合作模式，這次與健保署合作，將是廣達、健保署首次運用大數據合作打造平台，可提供全國學界、醫界、企業界使用，發展精準醫療。