一年定儲牌告利率23日起跌破1字頭 存滿一桶金利息一年減少2500元

中央銀行降息 1 碼 (0.25 個百分點)，國銀今 (23) 日起陸續調降牌告利率，值得注意的是，此次調降不僅足額反映且存放款牌告利率降幅一致，以台銀為例，一年期定儲機動利率只剩 0.84%，如果是剛存到第一桶金的小資族，一年利息將縮水 2500 元。

今天起包括台銀、土銀、一銀與彰銀同步掛出調降後的存放款牌告利率，合庫銀自明天起調降。

過去央行降息，銀行牌告利率通常會減半調降，也就是假設央行降息 1 碼，牌告利率通常只會調降半碼 (0.125 百分點)，同時為了照顧廣大的定存族與退休族，存款利率調幅也會小於放款利率。

有別於過去減半調降、放款利率調幅大於存款利率，公股銀行這次調降牌告利率幾乎是足額調降，部份長天期存放款牌告利率調幅更大於央行降息幅度。

觀察這波公股銀行牌告調降，其中一般定期性存款各天期的機動利率調幅約 0.25% 到 0.295% 不等；固定利率調幅度在 0.23% 到 0.3%。

以台銀來說，一年期定儲利率一口氣調降 1 碼，機動利率從調降前的 1.09% 降至 0.84%；固定利率也從 1.07% 降至 0.82%，雙雙跌破 1 字頭；土銀一年期定儲機動利率與固定利率分別降至 0.84%、0.78%。

合庫銀定期儲蓄的機動利率調幅約 0.25% 到 0.3%；固定利率調幅 0.29% 到 0.3%，調整後一年期定儲固定利率從 1.07 降至 0.78%、機動利率 1.09% 降至 0.84% 同樣跌破 1 字頭。