大學光去年EPS 3.13元 擬配息2元 雙寫15年新高

連鎖眼科集團大學光 (3218-TW) 今 (23) 日公佈去年財報，去年稅後純益 2.38 億元，年增 47.83%，每股純益 3.13 元，董事會決議擬配每股現金股利 2 元，每股純益、現金股利雙寫 15 年來新高，以今日收盤價 51.9 元計算，現金殖利率約 3.9%。

大學光第 4 季營收 3.87 億元，季增 6.9%、年增 25.65%；毛利率 60.2%，季增 4 個百分點、年增 2.74 個百分點；營利率 18.35%，季增 2.39 個百分點、年增 1.88 個百分點；稅後純益 6600 萬元，季增 26%、年增 22.6%，每股純益 0.86 元。

大學光去年營收 14.19 億元，年增 18.75%；毛利率 57.58%，年增 3.39 個百分點；營利率 17.41%，年增 5.71 個百分點；稅後純益 2.38 億元，年增 47.83%，每股純益 3.13 元。

外資認為，近視人口不斷增加，台灣人口老齡化將帶動老花等相關手術需求，加上 2013-2017 年雷射手術費用的年複合成長率約 2-6%，2019 年已增加至 20%，看好大學光未來 5-10 年獲利可望大幅成長。

中國市場方面，大學光目前共有 8 個營運據點，其中 2 個據點已開始獲利，今年將再拓展 2-3 間門市，大學光表示，雖然中國市場仍處於建置階段，但長遠來看，可望成為海外新動能。

法人表示，大學光去年推出治療近視散光的全飛秒手術，加上白內臟手術及角膜塑型鏡片可望隨著技術逐漸成熟，儘管短期受到武漢肺炎疫情影響，全年營運仍正向。