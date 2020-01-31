個股分析／眼球經濟大爆發 大學光衝衝衝

隨著 3C 用品大量普及，近視問題也開始困擾越來越多人，兒童近視與老人白內障問題日漸凸顯，帶動國內眼科與光學鏡片產業市場成長，大學光 (3218-TW) 具備光學鏡片銷售與眼科診所，垂直整合了眼科、眼鏡和視力矯正等產業，大學光過去 15 年來一直呈現穩定的成長趨勢，雖然沒有爆發，但每年營收成長都能創下雙位數的佳績，目前營收已連續 7 個季度創下歷史新高，也反映了市場對於視力矯正需求的持續增長，大學光的主要產品之一「兒童 OK 鏡片」能控制兒童近視，需要處方箋，但大學光本身就經營眼科診所，診所看診完就可直接配鏡，OK 鏡片一副要價數萬元，為大學光貢獻了大量的營收。大學光在台灣擁有 22 家眼科診所、44 家眼鏡門市以及 5 家醫美診所，在中國大陸也有 8 家眼科診所和 8 家眼鏡門市，隨著中國大陸開放台灣眼科赴陸開設，大學光搶進 14 億人口的全球最大市場。大學光股價去年大漲，從 25 元一路飆漲到 73 元，近兩個月在 61～72 元間籌碼得到清洗，賣壓多出盡，上檔無壓之下，再漲起來威力十足，大學光營收一路走揚，未來不可限量，儘管去年已經大漲，今年漲勢持續看好。

精華兒童控制鏡片搶中國市場

精華光學 (1565-TW) 最新研製的兒童近視控制鏡片採用軟性日拋式設計，預估價格將遠低於目前市場上常見的 OK 鏡片，今年有望得到衛福部核發的藥證，由於去年美國 FDA 已經通過了 Cooper 公司同類型產品的藥證，因此精華的產品通過機率應該較高。如果精華的產品成功通關，那麼將與 Cooper 一同成為同類型產品的全球唯二供應商，未來精華已經計畫在中國大陸推廣該產品，近水樓台先得月，台灣產品在大陸接受度較高，預計在與美國產品的競爭中將不落下風。目前精華股價處於相對谷底，近日外資法人都在賣超，但股價守住 420 元低點，顯示抗跌性較強，未來有望反彈。

奈米醫擁人工水晶體關鍵技術

老年白內障人數增加，人工水晶體的需求也隨之升高，奈米醫材 (6612-TW) 掌握人工水晶體生產與微創眼球手術的植入器技術，同時與國外大廠合作接單代工，也打入國際市場，近期也開發自有品牌，主打高性價比。去年與大客戶 Alcon 續約，約定每年最低採購 300 萬美元，持續 7 年，銷量隨客戶銷售持續成長的同時權利金收入也挹注公司營收。另外奈米醫近來也積極發展海外市場，2018 年起出貨給荷、法、西等客戶，中國大陸方面今年可望販售植入器，人工水晶體則還需臨床試驗，潛力可期。



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