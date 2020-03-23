NCC擬提報近600億元5G溢價標金 規劃維持三大方向

5G 頻譜競標最終以 1421.91 億元結標，比 NCC 原編列 5G 釋照收入 440 億元高出近千億元，針對溢價標金運用，NCC 代理主委陳耀祥今 (23) 日表示，5G 發展規劃將維持三大方向，包括基礎建設、縮短城鄉差距及推廣公益服務，總金額擬投入 594.6 億元，此外，目前電信商與設備商交貨未受疫情影響，續拚今年第 3 季 5G 開台。

陳耀祥表示，5G 溢價標金運用方向，包括基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差及推廣數位公益服務，預計向行政院提報近 600 億元，不過，最終補助金額，仍需由行政院拍板。

據了解，近 600 億元溢價標金中，有近 7 成資金將運用在協助建置 5G 網路設備，縮短偏鄉落差部分，將投入 30 億元補助偏鄉地區基地台建置，9 億元補助醫院、學校、政府機關等通訊服務，1 億元則補助偏鄉村里辦公室等。

陳耀祥指出，雖然 5G 速度快，但有傳輸距離短和繞射能力差等問題，因此，基地台建置數量會比 4G 高出 3 倍以上，另外，國人對基地台的安全疑率高，根據科學資料顯示，輻射值並不高，未來也會加強基地台安全宣導。

外界擔憂，肺炎疫情恐影響後續 5G 開台進度，對此，陳耀祥表示，據掌握電信業者的訊息，目前電信商與設備商可如期交貨，也不排除透過專案的方式，協助業者進行緊急採購，確保台灣可在今年第 3 季開台。