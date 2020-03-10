〈台灣之星拚5G〉槓電信三雄 祭599資費無痛升級5G 用戶數拚達250萬戶

台灣之星今 (10) 日宣布 5G 早鳥資費方案，有別於電信三雄 1399 元無痛升級方案，台灣之星申辦 4G 月租 599 以上資費，即可免費升級 5G 體驗，體驗期間最高 2 年，力拚用戶數從目前的 235 萬戶，提升至 250 萬戶。

台灣之星表示，不論新、舊用戶，只要申辦 4G 資費方案，月租 599 元起，可享上網吃到飽、網內免費雙飽「5G 免費體驗」方案，此外，消費者可選擇升級 5G 時間，只要開台後，消費者即可上網登入啟動 5G 網路服務，新客戶最長體驗時間為 12 個月、舊客戶體驗時間長達 2 年。

台灣之星指出，考量市面上的 5G 手機型號不多，若消費者資費搭配手機可有 2 種選擇，分別為「現在拿」、「開台後拿」，其中現在拿市面上的 4G、5G 手機，專案價最高折 20600 元；開台後再領 5G 手機，手機最高折 6000 元。

董事長林清棠表示，台灣之星 2014 年加入電信產業，已經營 6 年，並要成為三大電信業者之外，另一個好的業者，在此次 5G 頻譜競標，取得 3.5GHz 黃金頻段、共 40MHz 頻段，且位置是「鮭魚頭」，既美味、性價比也高，要持續在電信界站穩一席之地。