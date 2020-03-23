好股票只有這次股災才有便宜價

過去 30 年只看到美股 2 次重挫熔斷，現在居然一周 2 次，在 3 月中旬 (3/9～3/13) 因歐美新冠肺炎擴大而引爆股災，道瓊指數單周狂瀉 2679 點或跌幅 10％，創 1987 年黑色星期一以來最大災難。

1987 年黑色星期一當天道瓊指數大跌 22％，當時我人在紐約市華爾街進修目睹沒有跌停限制的美股可以跌這麼慘！導火線是貿易及財政的雙赤字。後來為了防止跌勢一發不可收拾，1988 年設立熔斷機制。

被動 ETF 是元兇

這次美股為何跌這麼兇這麼快？從今年 2 月 12 日道瓊指數歷史高點 29568 只花 19 天就落入熊市，創史上最快入熊記錄。道理如此，分析這次美股賣壓，第一波賣壓程式交易，大致道瓊從近 3 萬點反轉跌到 24000 點主要賣壓來自程式交易，第二波被動 ETF，聯準會主席 2 月 28 日信心喊話及 3 月 3 日突襲降息 2 碼的防線 23000 點遭被動 ETF 摜破。近幾年美股牛氣沖天，被動 ETF 大行其道規模不斷刷新高，就以 2 月中旬當中國疫情惡化之際，美股被動 ETF 仍資金湧入，當周吸金 61 億美元。

被動 ETF 一旦下達減碼指令，就依照資產配置的比重賣出，於是美股的大型權值股，即便體質一等的蘋果、亞馬遜本波都下跌 23％，微軟更跌 27％，並沒有比大盤來得抗跌，原因就出在被動 ETF 出手。

至於全球型被動 ETF，當核心的美股遭減碼，其他配置較小的歐洲、亞洲、美洲股市也都同步減持，因此不僅美股熔斷，許多國家的股市跟隨熔斷。而台股遭外資今年來累計賣超 4000 億元，多數是被動 ETF 的賣壓，但最大權值股台積電 (2330-TW) 本波跌幅 22％與大盤相當，主要是政府基金及壽險資金全力護盤。

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