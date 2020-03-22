科技廠法說、景氣燈號、2月工業生產指數公布 本周大事預告

科技大廠法說會本周陸續登場，包含組裝代工業者、CIS 族群等，市場聚焦疫情影響、後市展望，經濟部周一 (23 日) 將公布 2 月工業生產及批發零售指數，而台經院、國發會也將針對景氣釋出看法，以下是本周大事預告：

組裝代工廠法說 訂單能見度成疫情後考驗

組裝代工廠本周將陸續舉辦法說會，英業達將在周二 (24 日) 舉辦，緯創、和碩預計分別在周三 (25 日)、周四 (26 日)，據了解，各大代工廠中國廠區皆以陸續復工，但隨著歐美疫情大爆發，多家業者陸續宣布關閉實體店面，並實施境管措施，代工業者訂單動能恐有壓。

市場持續關注組裝廠中國廠復工情況、供應鏈缺料狀況，以及財報、第 2 季與下半年營運展望。

CIS 族群法說登場 同欣電、晶相光需求成焦點

CIS 族群包括同欣電、晶相光將分別在本周一、二舉辦法說會，外界關注，受疫情影響後的全年展望，其中，同欣電今年受惠 CIS 需求大增，加上購併勝麗效益顯，今年可望大幅成長；晶相光也認為，在智慧家電需求提升下，加上既有安防產品，全年營收可望年增雙位數。

經濟部 2 月工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額

經濟部統計處預計周一 (23 日) 公布 2 月工業生產指數及批發零售及餐飲業營業額，根據經濟部上月預期，2 月製造業產值受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，中國延遲復工，恐影響國內供應鏈及產銷步調，預估將影響約 2.9 個百分點，整體製造業生產指數將月減 1-5%，不過因去年農曆年在 2 月基期較低，預期將年增 18-23%。

批發零售及餐飲業方面，根據廠商回饋，疫情影響 2 月將陸續浮現，預估批發、零售與餐飲業等三業別，2 月營業額將年減約 711 億元，但隨工作天數恢復正常，預期 2 月批發業將年增 8-11%，零售、餐飲方面，網購及外送服務可望減緩衝擊力道，預期 2 月零售業將年增 0-3%、餐飲業則年減 8-11%

台經院 3 月景氣記者會、國發會景氣燈號

台灣經濟研究院本周三 (25 日) 將公布 2 月營業氣候測驗點，根據預期，受疫情衝擊，2 月數據將較 1 月更差，但台經院認為，肺炎疫情在台灣的狀況應不會較 SARS 嚴重，若衝擊只有一季，景氣情勢有望「V 型反轉」。

國發會也預計在周五 (27 日) 公布 2 月景氣燈號，根據國發會日前預估 2 月燈號恐變燈，因領先指標下跌，顯示景氣受肺炎影響逐步浮現，其中又以外銷受中國外溢效應干擾，內需則以批發餐飲衝擊最深，預期影響將逐步浮現，燈號恐終止連 4 亮綠燈，但國發會強調疫情為短期衝擊，長期可望反彈彌補的看法不變。

文曄股東會周五登場

半導體通路商文曄周五 (27 日) 將召開股東會，與祥碩換股、市場布局，以及面對大聯大入股等相關事宜，都將成焦點。

文曄今年股東會較往年提前，市場解讀目的是讓大聯大無法參與此次股東會，文曄日前宣布與 IC 設計廠祥碩增資發行新股、股份交換方式合作，股份交換完成後，文曄持有祥碩約 13.04% 股權，祥碩則持文曄約 22.39% 股權，大聯大持股降至 23.26%。

悠遊付上市記者會

悠遊卡公司繼上周 (17 日) 宣布 Samsung Pay 悠遊卡正式上市後，23 日將在推出電子支付服務「悠遊付」，進一步搶攻電子支付市場，但初期將僅支援 NFC 的 Android 手機綁定使用，加上蘋果未開放第三方 APP 使用完整 NFC 功能，因此蘋果用戶仍無法使用悠遊付功能。

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