電信三雄揮別499雙飽資費 縮短與5G資費差距 拚升轉換率

電信三雄 2018 年祭出 499 雙飽 (上網吃到飽 + 網內免費) 低價資費，侵蝕獲利，隨著 499 用戶合約即將到期，龍頭中華電 (2412-TW) 率先調高雙飽門檻，原不打算跟進的台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW)，陸續也調整資費方案，市場分析，電信三雄調高雙飽資費，象徵 499 資費戰告一段落，5G 資費與 4G 不至相差甚遠，也有助用戶轉換 5G。

台灣之星總經理賴弦五分析，499 之戰導致電信業獲利連年下滑，各家也無法衝刺佈局 5G，不解決 4G 低資費問題，加上 4G 成本還在攤提、5G 相關建置成本高，4G 資費價格勢必調整。

回顧過去台灣資費方案，3G 時代，手機上網吃到飽月租費 1300 元起跳；2014 年台灣 4G 開台後，電信業者同樣祭出千元以上的資費，上網吃到飽至少需付 1399 元，若低於千元以下資費，網路流量受限、通話及購機補貼優惠也減少。

隨著市場競爭，月租費逐漸從高資費走向中低資費，電信業為刺激消費者從 3G 轉換至 4G，一度掀起 500 元不到 1 年或半年 4G 吃到飽的資費搶客，不過僅是短期促銷，隨後電信三雄陸續取消千元以下吃到飽資費，並朝分級付費方向走，讓 3G、4G 吃到飽資費差距縮短在 500 元內，除啟動產業良性成長機會，對財務也正面。

後續電信三雄為搶市占率，前年母親節祭出 499 雙飽資費，包括上網吃到飽及網內通話免費，合約陸續今年到期，賴弦五認為，電信業者需在拉升 4G 價格與流失客戶兩者之間達到平衡，其中在價格部分，若電信三雄希望拉抬 5G 資費，應於去年將 4G 資費進行調整，除可讓 4G、5G 資費間距縮短，今年營運也可望持穩。

中華電開出第一槍，若維持上網吃到飽及網內通話免費，資費門檻從 499 元提高至 599 與 698 元；499 資費雖仍有上網吃到飽，但網內優惠縮水，而遠傳、台灣大等原不跟進，維持雙飽策略，陸續也傳將調整資費價格。

對電信業者來說，為搶市占率、鞏固既有客戶，資費大戰免不了，不過電信三雄 499 雙飽資費方案陸續喊停，過去殘酷市場競爭下的低價流血戰可望暫時休兵，迎接 5G 時代，電信業試圖拉升 4G 價格，盼能反映在 5G 用戶轉換率上。