佰鴻去年純益年增1.15倍 與EPS同寫9年高 將買回5000張庫藏股

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (20) 日公告去年財報，受惠轉型成效漸顯，客製化產品比重拉升，全年稅後純益達 2.34 億元，年增 1.15 倍，每股純益 1.28 元，純益與 EPS 均寫 9 年新高。董事會並通過擬配息 0.8 元，殖利率 7.96%；也決議買回庫藏股 5000 張，買回區間價格為 7.5 至 20.45 元。

佰鴻去年第 4 季營收 4.39 億元，季減 7.2%，年增 8.93%，毛利率 23.32%，季減 4.56 個百分點，年減 5.81 個百分點，營益率 7.64%，季減 4.58 個百分點，年減 3.1 個百分點；稅後純益 5137.5 萬元，季減 39.05%，年增 51%，每股純益 0.3 元。

佰鴻去年營收 17.64 億元，年增 6.84%，毛利率 24.07%，年增 3.04 個百分點，營益率 7.92%，年增 6.45 個百分點；稅後純益 2.34 億元，年增 1.15 倍，每股純益 1.28 元。

佰鴻轉型成效逐步開花，淡出標準型產品領域，著眼毛利率 20-30% 的客製化產品，目前客製化產品營收比重超過 6 成，帶動去年前 3 季雙率攀揚，獲利能力走強，第 3 季 EPS 更寫下近 8 年來單季新高，雖然第 4 季受 10 月假期因素影響，營運較第 3 季修正，但仍維持相對高檔。

佰鴻董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 0.8 元，優於前一年水準，配息率 62.5%，以今日收盤價 10.05 元計算，現金殖利率約 7.96%。

此外，為維護公司信用及股東權益，佰鴻董事會也決議買回庫藏股，將從下周一 (23 日) 起至 5 月 22 日間，買回 5000 張股票，買回區間價格為 7.5 至 20.45 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，預計斥資不超過 6.24 億元。佰鴻前次實施庫藏股是在去年 8 月 13 日至 10 月 9 日，預定買回 1 萬張股票，執行率 100%。