佰鴻Q3每股賺0.46元 近8年新高 前3季純益創9年高

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，受惠產品組合調整，客製化比重拉升，稅後純益達 8429 萬元，季增 18%，年增 1.26 倍，每股純益 0.46 元，創近 8 年來單季新高，前 3 季稅後純益 1.83 億元，年增 1.43 倍，每股純益 0.98 元，寫下近 9 年來同期新高。

佰鴻第 3 季合併營收 4.73 億元，季增 0.85％，年增 20.66%，毛利率 27.88%，季增 6.71 個百分點，年增 6.12 個百分點，營益率 12.22％，季增 5.41 個百分點，年增 11.58 個百分點；稅後純益 8429 萬元，季增 18%，年增 1.26 倍，每股純益 0.46 元。

佰鴻前 3 季累計營收 13.25 億元，年增 6.26%，毛利率 24.32%，年增 5.91 個百分點，營益率 8.02%，較去年同期轉正；稅後純益 1.83 億元，年增 1.43 倍，每股純益 0.98 元。

佰鴻為擺脫 LED 照明紅海市場，從 2013 年開始轉型，轉型成效近來也逐步開花結果，目前營運著眼毛利率約 20-30% 的客製化產品，客製化產品營收比重超過 6 成，客製化 SMD 模組成佰鴻今年上半年主要動能，也帶動毛利率較去年同期走揚，營益率轉正，獲利能力走強。

受惠產品組合調整，客製化比重拉升，帶動佰鴻今年第 3 季獲利優於第 2 季，不過，第 4 季受 10 月假期因素影響，且市場能見度不夠明朗，預期營運將較第 3 季修正。