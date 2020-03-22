獲蘋果加持 萬家香第三代跨足太陽能

在台成立 75 年的老字號醬油廠萬家香，順利跨足綠能產業。去年 8 月，萬家香旗下的太陽能電廠與美商蘋果（Apple）簽署再生能源計畫案，成為台灣第 1 個與蘋果簽署太陽能售電合約的業者。主導萬家香綠電計畫的推手正是家族第 3 代吳如森，上週二（3 月 3 日）他接受本刊專訪時說：「6 年前我們就跨足太陽能市場，這會是家族下一個新成長動能！」

「透過太陽能發電自發自用，會產生一個綠色標籤，經由第三方認證後，得到的再生能源憑證就可以出售給別人，有點類似碳權交易。」身穿白色襯衫、牛仔褲的中年男子，手指著廠房屋頂上的太陽能板對本刊說。他是擁有 75 年歷史的本土老牌醬油廠萬家香第三代吳如森，上週在自家屏東農科廠接受本刊專訪，「再生能源是國際趨勢，太陽能產業可望成為公司新的成長動能。」今年 45 歲的他信心滿滿地說。

全球瘋減碳 綠電正夯

成立於 1945 年的萬家香，由吳文華創立，不僅經典廣告台詞「一家烤肉萬家香」深植人心，更靠著不斷產品差異化，穩穩拿下 3 成市占率，成為台灣醬油第一品牌，每年營收約 20 億元。為讓老字號有新氣象，6 年前在第三代主導下，開始跨足太陽能市場。「一聽到我們（萬家香）做太陽能，可能會覺得很跳 Tone，其實這跟做醬油一樣，都是靠太陽吃飯！」從小就跟醬油為伍的吳如森笑著說。

成立 75 年的老字號醬油廠萬家香，近期也跟上時代發展綠能。

不只蓋太陽能電廠，去年萬家香還因投資綠電，成為美商蘋果的合作夥伴而上了新聞。隨著減碳成為全球趨勢，包括蘋果、Google 等科技大咖，也紛紛加入再生能源倡議組織 RE100，訂出 2025 年達到 100％使用再生能源的承諾。

科技大廠承諾使用再生能源，造就綠電交易制度崛起。「目前企業購買綠電有 3 個管道：第 1 種是透過交易平台購買再生能源憑證；第 2 種是向再生能源業者購買綠電並取得憑證；第 3 種則是自建太陽能光電板，自行發電。萬家香跟蘋果之間的交易就是屬於第 1 種。」業內人士分析。

原來，專門幫忙媒合再生能源憑證的國際綠電組織—資源解決方案中心（CRS）這幾年將再生能源憑證系統 Green-e 推廣到亞洲市場，萬家香與蘋果透過 CRS 搭上線，雙方談了 18 個月，去年 8 月簽署再生能源計畫案，決定共同開發太陽能電廠，地點就選在萬家香新落成的屏東農科廠，相關設備去年底已架設完畢。

吳如森過去先到日本發展太陽能事業，看好台灣綠能商機，4 年前返台布局。

採訪當天，吳如森特別帶著本刊到現場一探究竟，占地 15,000 坪的醬油廠屋頂，鋪上滿滿的太陽能板。行走在烈日下，讓人汗水直流，只見吳如森一邊拭汗、一邊捲起袖子說：「屏東 1 年有 300 天是晴天，每日平均日照可達 3 個多小時，很適合發展太陽能，像我們的廠區，1 年發電量可達 100 萬至 200 萬瓩。」

但話才說完，吳如森擔心自己說溜嘴，馬上轉頭問幕僚：「這個能說嗎？」原來礙於保密條款，與蘋果的合作細節無法公開，「我們的手腳被綁住，什麼都不能講。」吳如森兩手一攤，顯得有點無奈。

受核災啟發 洞察商機

雖不能透露與蘋果的合作，但對萬家香為何跨足太陽能產業，吳如森倒是侃侃而談。「2013 年，我看到日本福島核災後，當地政府大力推動再生能源，因此赴日轉做太陽能開發商，後來家族成員也一起投資。」1975 年出生的他，高中就赴美求學，研究所畢業後自行創業，曾自創二手車交易平台，也做過教科書出版，7 年前從福島核災看到了綠電的機會。

吳如森回憶，6 年前萬家香曾舉辦一場家族會議，他主動提出赴日發展太陽能的計畫。「當時父執輩們有很多質疑：『你不會講日文，也沒有相關經驗，可行嗎？』但討論後發現，萬家香做醬油強調純釀造，就是追求保護環境、對人體無害，太陽能也是乾淨能源，為什麼不做？」最後成功獲得家族支持投資。

萬家香在屏東農科廠（圖）屋頂架設許多太陽能板，產生的電可以自用，還能申請再生能源憑證。（恆利能源提供）

回台灣創業 家族入股

為了學經驗，初期吳如森先從日本發展，門外漢卻處處碰壁，「一開始繳了很多學費，尤其前期土地的整合與開發最容易出問題，我連地主合約公證都會去。還好運氣不錯，第一個案子就賺了 100 萬美元（約新台幣 3000 萬元），讓長輩們放心不少。」

2016 年，吳如森返台成立「恆利能源」，招牌上寫著「W energy」，其中 W 就代表萬家香吳家，除了家族成員投資外，萬家香也入股 30％。靠著蓋電廠出售、賣綠電憑證與電費收入，去年營收達 3 億至 4 億元，目前吳如森旗下已有 10 多個電廠，開發中則約有 20 多個。

對於太陽能產業頻頻傳出產能過剩，甚至是清算、倒閉等負面消息，吳如森覺得大家都誤解了。「太陽能產業鏈很長，我們電廠屬於末端業者，蓋好可以賣電給電力公司，像我們跟台電簽約，現行的躉購制度（FIT）以固定費率保證收購 20 年，就如同包租公，只要設備建好沒損壞，太陽出來我就在收錢。」吳如森細心說明自己的商業模式，其實是穩賺的。

萬家香目前由第 2 代吳仁春（中）、吳禮春主導，2 人分別掌管台灣與美國的事業。（萬家香提供）

老字號醬油 聞名國際

已有 75 年歷史的萬家香，從第一代吳文華創業開始，就朝著市場先行者的目標前進。1974 年遠赴美國紐約設廠，率先邁向國際化；隔年生產不含防腐劑的醬油；2004 年推動全廠純釀造化；2014 年再推出非基因改造黃豆醬油，還打造明星商品香菇素蠔油，旗下產品外銷全球 40 多個國家。

雖未曾在萬家香任職，吳如森談起家族事業仍相當自豪：「爺爺是屏東竹南村出身，祖厝就在台 88 線尾端，雄中畢業後到龜甲萬當業務，後來自己設醬油廠。創業之初，奶奶的娘家也有出錢幫忙，目前公司由阿伯（吳仁春）、叔叔（吳禮春）負責經營，幾年前我們家的故事還被拍成電視劇呢！」

萬家香創辦人吳文華是屏東竹南村的子弟，至今祖厝（圖）仍保留他的房間。

本刊循線前往吳家祖厝，從門口看進去是一棟華美的三合院，恰巧遇到一位居住在此的吳家長輩：「我住在這裡 80 幾年了，以前吳文華也住在這裡，他還要叫我一聲叔叔呢！」並透露，吳家過去許多親友都住在一起，但現在只剩零星幾個人。

吳如森坦言：「我們第三代 15 個兄弟姊妹，大多在國外念書、就業，後代早已各自紛飛。」如今萬家香在他的主導下跨足太陽能新事業，也讓老家族走出新的道路。

吳如森 小檔案

年齡：45 歲

學歷：加州大學爾灣分校企管碩士、卡內基美濃大學管理及經濟雙碩士

現職：恆利能源、恆基能源、恆利嘉能源負責人

家庭：萬家香吳家第 3 代；已婚，育有 2 子 1 女

再生能源憑證 小辭典

近年來，各國陸續將節能減碳列為重點施政方向，包括 Google、Apple、Facebook 等國際企業也紛紛承諾使用綠電。而再生能源憑證，就是透過第三方公正單位驗證再生能源設備及發電量後所核發，可說是綠電的身分證，也被稱為綠色標籤，能證明綠電的使用量，申請人必須是再生能源發電業或自用發電設備設置者。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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