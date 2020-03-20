政府救市挽信心 三大法人照賣219億元 大砍金融族群

台股今 (20) 日在政府祭三大救市策略帶動下，股匯市同步走揚，終場加權股價指數大漲 552 點，收在 9234.09 點，站回 10 年線、9200 點，但三大法人合計賣超 233.55 億元，外資鎖定玉山金、中信金等金融族群賣超，統計外資大賣 219.07 億元，自營商也賣超 21.32 億元，僅投信買超 6.83 億元。

期貨方面，外資減碼多單 1682 口，多單未平倉口數 50969 口，投信減碼 6524 口空單，空單未平倉口數來到 32236 口，自營商則加碼 1501 口空單，合計空單未平倉口數達 5155 口。

外資今日賣超前十名，聯電遭賣 59846 張居冠、玉山金也遭賣 58298 張、富邦 VIX 56035 張，友達 47427 張、中信金 32545 張、鴻海 26313 張、新光金 23674 張、台新金 23566 張、元大金 22731 張、兆豐金 18721 張。

外資今日買超前十名則以旺宏居冠，買超 10944 張、其次中石化 2996 張、彩晶 2685 張、欣興 2444 張，其他依序為國際中橡、中環、元太、華泰、亞太電、正文。

投信前十大買超元大金 7359 張居冠、富邦金 4811 張、台泥 4021 張、永豐金 3517 張、南電 3336 張，其次依序為華新、宏碁、晶電、台積電；前十大賣超，中信金 11226 張、開發金 8556 張、國泰金 5125 張，其他依序為統一、華通、榮成、華邦電、緯創、國票金、寶成。

法人表示，台股今在政府三利多加持下、美股反彈下，重回十年線、9200 點大關，但觀察三大法人買賣超狀況，內外資仍是賣多買少，隨著全球肺炎疫情並未有趨緩降溫跡象，短期台股仍將面臨國際股市干擾、外資龐大賣壓，建議投資人謹慎看待。