〈揚智法說〉機上盒市占增+新品貢獻 今年虧損可望續收斂

鉅亨網記者魏志豪 台北 2020年3月20號16點18分

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (20) 日舉辦法說會，董事長梁厚誼表示，今年機上盒市占率可望較去年提升，新產品智慧家電晶片也已開始貢獻營收，全年營收估優於去年，虧損也將持續收斂，朝損益兩平邁進。

梁厚誼指出，揚智今年機上盒晶片因技術成熟，在新興市場如印度、東南亞等地市占率可望提升，另外，零售機上盒出貨也會成長，且增幅高於付費機上盒，預計營收比重將提升。

梁厚誼也看好，新產品如語音控制等智慧家電，客戶回饋不錯，相關營收貢獻將在第 2、3 季逐步顯現，預計明年成長將更明顯。

展望全年，梁厚誼認為，今年前 2 月受工作天數減少、缺料等影響，營收表現不如預期，且 3 月看起來仍有缺料情況，預計下半年隨著疫情趨緩，加上印度、南美洲等標案挹注，營運可望恢復正常軌道。

市場也關注，母公司聯發科 (2454-TW) 先前調派大將陳佳宏出任揚智總經理，梁厚誼指出，總經理從上任至現在，業務面有很大的突破，產品也有新規劃，即便今年整體環境不好，今年營運也樂觀看待。

揚智營收以付費機上盒為主，比重達 65%，零售機上盒則為 30%，其餘 15% 為非機上盒產品。