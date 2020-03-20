【頭家開講】斜槓接力衝 映興電子董事長賴柄源

從電子元件代理商跨入連接線束模組製造廠，在台達電、TOYOTA、巨大等不同領域都能看見映興的身影，連特斯拉和 NASA 的停車場都用它的照明系統，只因董事長賴柄源遇路不通就自己開路，從不服輸。

面對客戶要求使命必達，讓他從代理跨入代工，遇到金融海嘯和產業改變，為求生轉型自有品牌，做起智慧照明、蓋植物工廠種菜，還在防水連接器拿下全台市占第一。斜槓事業路有時碰壁，有時順行，失敗的經歷都成養分，他越拚越年輕的祕訣是，一直往前衝。

映興電子董事長 賴柄源小檔案

出生：1957 年（63 歲）

家庭：已婚，2 女 1 子

現職：映興電子董事長

學歷：彰化師範大學電機系碩士

經歷：彰化銀行南豐分行行員、坤進工業經理

休閒：閱讀、音樂、競走、靜坐

座右銘：敬天愛人、樂觀進取、一切唯心造

經營心法：誠信、創新、紀律、執行

映興電子上櫃前的業績發表會上，董事長賴柄源審慎地報告公司近況，連發給媒體的公司簡介與發展計畫都親自撰稿，「我自己寫，員工更瞭解要朝哪個方向走。」賴柄源是員工口中親力親為的老闆，至今仍跑業務，喜歡自稱總經理勝過董事長，「總經理聽起來比較像在做事的人。」

接單跨產業 客製致勝

63 歲的他戴著時下流行的飛行眼鏡鏡框，合身襯衫上打著一條亮綠色滿是冰棒圖樣的領帶，自己搭配減齡打扮。擔任董事長特助的太太林宜嫻說：「他朋友多，鏡框是跟朋友買的，一副二萬多元。」

交遊廣闊的賴柄源愛幫朋友捧場，從不拒絕客戶的要求，今年總統大選前一天，客戶邀他到深圳參加尾牙，他專程搭飛機過去快閃半天，立即旋風回台趕投票，只因「客戶都是貴人啊！」

映興主要製作連接線束模組，占營收 6 成，客製化訂單通常是少量多樣，近二千家客戶橫跨資訊光電、工業應用、車裝電子，如 TOYOTA 的車用電源線即可看得到映興的產品。

6 年前映興研發推出自有品牌的智慧照明系統與防水連接線，後者攻進電動自行車與電動助力車的電池領域，拿下全台市占第一，應用客戶包括巨大與美利達等，加上代理美日大廠溫控感應元件與高溫高壓電線，供給 Dyson 吹風機、投影機大廠佳世達與中強光電，5 年前又投入移動式太陽能儲能照明系統的研發，應用在特斯拉、NASA 停車場，去年營收 7.7 億元。

3 月 9 日映興正式上櫃，距離 2008 年興櫃，賴柄源等了 12 年，責任多於開心，「要更認真，以前我可能 5、6 點有事就先外出，現在 9 點多才離開公司。」在映興工作 26 年的稽核室資深專員劉麗淑透露，賴柄源是工作狂，小至課長級的公文都親自審閱，而且記性超好，「他會直接到業務的辦公桌追進度，甚至跟業務出去跑。因為客戶產業別多，他會去瞭解這個產業值不值得投入接單，像是綠能。」

合夥做線材 卻遭分手

賴柄源的勤奮習慣來自農家背景，「父母訓練我什麼都要做。」兒時就幫忙劈柴、放牛。生養 6 個孩子的母親，得幫忙爺爺務農，加上叔叔伯伯一大家子 40 人同住四合院，母親農忙之餘還要照料全家餐點，卻總是最後上桌吃飯，賴柄源想到就心疼，「我媽媽就是太操勞，早出晚歸，66 歲就子宮頸癌過世。」提及母親，他哽咽半晌不能言語，太太林宜嫻見狀輕拍他肩，感傷地說：「我公公婆婆還在世的話，也會感到很光榮。」

明白農家的辛苦，賴柄源很想出人頭地，高中考上台中一中與台中商專，他選擇後者讀國際貿易，勤讀英文，希望未來做生意。林宜嫻記得，「我們交往的時候，他晚上常要上英文課。」賴柄源先考進彰化銀行工作，因待人熱情，「銀行經理還想把女兒嫁給我，客戶也很欣賞我。剛好有位客戶認識我姊夫，找我合夥做線材加工。」他向父親借了 75 萬元，跟人合夥成立坤進工業，占股 25％，評估這生意穩賺不賠，「那時台灣最大的吊扇工廠是我們股東的親戚，訂單都是現成的。」

完全不懂電子的賴柄源，每天到產線摸到懂，從吊扇、馬達做到小家電的連接線，也在彼時認識恩人－信邦董事長王紹新，時任全球最大連接器製造商「荷商恩普（AMP）」的業務經理，「我幫馬達客戶找到 AMP 設計連接器，後來還經銷 AMP 的產品，我出來創公司後也繼續經銷到現在。」

1986 年，賴柄源離開坤進，「合夥人希望下一代接班，開 1200 萬元買我的股份，畢竟人家當初栽培我。」賴柄源選擇和平分手，不出惡言，直稱對方是他的創業貴人。

創業攻代理 被迫強大

他轉而創映興實業（映興電子前身），初期純做貿易，買賣吊扇零件和配線等。王紹新知道賴柄源英文好，又負責勤懇，介紹他代理美國大廠德州儀器（後為 Sensata）的溫控感應元件。賴柄源感激地說：「因為我在坤進認識很多馬達廠，三十多年前馬達開關被要求要有溫度保護，溫度過高要跳電，這都是時勢造英雄，後來也賣給照明設備和小家電，現在照明廠一個月還是跟我拿五、六十萬顆溫度開關，Dyson 吹風機一個月也叫三、四十萬顆。」

貿易生意關鍵在於服務，賴柄源的名片上一定印有手機號碼，讓客戶隨時找得到他。林宜嫻半開玩笑地吐槽：「我有時候陪他送貨，還要看他調戲別人家老闆娘，那肚量要很大，因為要建立關係，人家才會下單；他進去講笑話，我就在外面車上一直等，有時候好幾個鐘頭都出不來。」賴柄源聞言大笑，說老早忘記這些往事，只是客戶遇到問題，他一定幫忙解決。

例如有客戶要求賴柄源幫忙將溫度開關裝上線材，適逢 90 年代中國市場開放，1997 年他便在深圳設立工廠，提升產品附加價值，「我把溫度開關組裝好，交給馬達廠和燈具廠，也做家電線束組裝，對客戶來講是服務，對我是創造價值，單賣開關可能賺一毛錢，連電線加上去，可賺一毛五。那時大陸經濟正要起飛，做什麼賺什麼。」映興第一次轉型是從代理跨入代工，因為他明白買賣生意要長久，首重服務。

賺到錢就投資工廠，陸續蓋了昆山廠和台灣廠，賴柄源明講，代理沒那麼好做，成長都是被客戶逼出來的，「客戶有問題，有時原廠不一定能及時處理，或不認為是原廠的責任，所以逼著我們學習製程技術，盡量自己解決。」

累積了連接器生產與線束組裝技術，映興開始接委託代工訂單，也憑著代理優勢，與代工相輔相成，拿下台達電訂單，「我們拿到美國連接器廠 Anderson Power Products（APP）的大電流端子連接器，吻合台達電 UPS（不斷電系統）的需求，才拿到訂單。」看中映興的應變能力，台達電將車用線束模組交由映興代工，成為映興最大客戶，映興泰國廠便是為了服務台達電而設，目前賴柄源二女兒擔任採購部副理。

上櫃路遇襲 多角突圍

無論代理或代工，掌控權始終在別人手裡，利潤有限還常被砍價，加上代理生意隨著產業轉變而萎縮，映興第二次轉型，跨入設計代工與自有品牌。二十多年前他代理日廠 Kurabe 的高溫高壓線，應用到當時興起的投影機和 LCD 市場，「早期 BenQ、奇美和群創都有用，全盛時期這一塊的銷售額一年 10 億元。」

業績大好，映興 2008 年上興櫃，卻遇金融海嘯、LED 漸漸取代 LCD，營業額腰斬，上櫃計畫一拖 12 年，但他從不喪氣，「顛峰時營業額十六、七億元，現在 7 億元，我沒想過慌，只會衝，為了求生存，少量的客製化訂單也接，沒有小單就沒有大單，像上銀的機器人手臂 50 組，還是要做。」他一方面拚命接單，另一方面設立自有品牌，創造自己的不可取代。

2007 年映興推出智慧照明系統 Avin，透過操作面板與手機 APP，即可控制燈具亮度和色溫。

遇路不通，賴柄源自己開路，身為光源電子元件廠東林科技股東的他，便推出自有品牌無線智慧照明系統 Avin，可透過手機 APP 調控燈具的亮度與色溫，亦可記錄燈光情境。

6 年前，他將此照明系統應用在植物工廠，耗資一千萬元種菜，推出「安芯養生菜」賣進裕毛屋等高檔超市，卻在去年 2 月結束。賴柄源坦言：「LED 五年會光衰，植物就長不好，設備一定要更換，這塊最多一個月做到四、五十萬元營業額，投入成本跟產出不平衡。」開路的過程碰壁卻沒有白走，智慧照明雖貢獻營收不到一成，卻為映興近期主打的太陽能儲能系統打下基礎。

進軍綠能軍 稱霸全台

5 年前美國客戶 King Solarman 已有開發移動式太陽能儲能車的想法，希望結合太陽能發電、照明、監控與遠端管理於車上，可用於停車場、演唱會或公路等，「對方當時找上台達電及富士康，但沒能實現，我們是參展認識的，就請他們把第一代雛形車送到昆山廠，我們幫忙做配線模組的整合，解決從儲電到放電的複雜電壓轉換。」

賴柄源興奮地指著太陽能儲能車介紹，「即使微光，還是能蓄電，以 4 顆 80 瓦的燈具來算，日曬一天能發電二十幾個小時。」5 年來 King Solarman 陸續買了 850 台，出租給特斯拉、Google、Apple、NASA 等機構，一台售價 15,000 美元，因詢問度高，預計每年有 200 台以上的出貨量，還設立美國分公司就近服務。

隨著綠能漸成趨勢，已紮穩馬步的映興也瞄準電動車市場，2014 年研發防水連接器，並取得專利，切入電動自行車、電動助力車與電動機車市場，「每家車廠電池規格不同，零件配合與設計都必須更彈性機動，客戶請我們設計代工，就一定要跟我買。」台灣九成助力車與電動自行車的防水連接器皆由映興供貨，近期也成功打進 Gogoro，占總體營收 2 成，賴柄源終於能揚眉吐氣，「所以說我們未來會不會好，一定是越來越好，但是我們低調一直做。」

每個轉彎都是為了生存、走得更遠，賴柄源面對難題很樂觀，認為挑戰能幫助回春，為了公司還去攻讀電機碩士，「有人說我愈拚愈少年，我說當然，沒什麼煩惱，一直做就對了。」要保持年輕的另一個原因，是因為小兒子才大四，愛美的他說：「仔細漢，所以我不能老，不能讓人家說你阿公來囉。」

後記 - 愛買到老婆都唸

很早就和日本人做生意的賴柄源，很欣賞安藤忠雄的清水模建築，16 年前就以清水模打造公司，加上擺放不少銅雕藝術家李光裕的作品，整體給人藝廊的感覺，賴柄源解釋為舒壓，太太卻一針見血：「他買東西很隨性，像桌上這個三十幾萬元的擺設，就是搭遊輪買的。」他正想解釋，手上手環又不經意露出，原來那是到中國麗江旅遊時的戰利品。