基士德Q3營收5.36億元創高 全年可望超越去年

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW) 今年第 2 季起營收開始回升， 7 月營收 1.92 億元更創下歷史新高，基士德今 (4) 日公布最營收營收數據，第 3 季營收以 5.36 億元改寫歷史新高，季增 6.05%，年增率 4.95%。

雖然中國市場目前面對貿易戰干擾，今年以來企業資本支出多採保守態度，第 4 季將進入環保工程市場淡季，市場存在許多變數，基士德內部對全年營收，仍以超越去年 18.68 億元為目標。

基士德 9 月營收為 1.63 億元，月減 10.45%，年增 1.43%，第 3 季營收 5.36 億元改寫歷史新高，季增 6.05%，年增 4.95%，前 9 月營收為 14.35 億元，年增 1.27%。

基士德營收第 2 季顯著回溫，季營收達 5.05 億元，季增 28.03%，年增 6.03%，第 3 季受惠 7 月營收創高，整季將再較上季與去年同期成長，並創新高。

基士德第 2 季稅後純益 6415 萬元，季增 47.21%，年增 20.54%，單季每股純益達 1.89 元，毛利率一直穩定維持 39% 以上，第 3 季營收走高，將有助獲利成長。

基士德上半年稅後純益 1.08 億元，年增 3.8%，每股純益 3.17 元。

基士德看好台灣、東南亞市場成長性，第 2 季先回台設立分公司，未來將設研發中心，同時也加快朝智慧水務技術發展，並與研華 (2395-TW) 合資成立子公司川研，強化水務大數據及人工智慧的發展。

基士德指出，運用物聯網、大數據及人工智慧技術，投入智慧水務發展，全球水務大廠相繼投入，基士德也將加緊腳步切入此領域。

基士德從事環保相關水處理設備，包含水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國市場深耕超過 20 年，並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。