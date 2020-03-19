十年線以下抓轉折 從股災中變身為贏家

第一波武漢疫情在中國已經逐漸和緩，不過第二波的疫情在歐美肆瘧，造成股災連連。美股道瓊三月以來，大跌 5,510 點，跌幅達 21.6％。同期台股大跌 2,610 點，跌幅更是達到 23.1％，不輸美股，大盤一口氣跌破十年線以及 9,000 點整數大關，更引發了停損的賣壓，這次融資餘額恐怕會降到千億元以下，比 2008 年當時最低點 3,955 點的融資水位還要來得低。現在斷頭出場不只是融資，來自法人的停損賣壓，是壓垮行情的最後一根稻草。而跌績優股，如台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 等等，造成市場的恐慌程度更高，但往往跌到績優股就是末跌的訊號。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，今天跌破十年線之後，三天內應該會有反彈，因為 2008 年金融海嘯，從谷底上來之後，這是十一年內第三次的回測十年線。

前二次的回測，短暫跌破十年線後，就再漲起來，代表十年線有強力的支撐。

這次就算最差的狀況是十年線不守，也會先彈再跌，而且短線負乖離也過大，技術指標早就已經超賣，本來也就醞釀要技術反彈。就算再弱的行情，也不可能天天重挫，而台股急跌就會急彈，就如同拍球，拍更用力，反彈力就越大。有些個股，在一、二個禮拜就大跌、腰斬，未來反彈三到五成，甚至一倍都有可能。

現在很多的股票都跌回了起漲點，例如國巨 (2327-TW)，從去年的 200 元附近起漲到 498 元，現在竟然又跌回 229.5 元。南亞科(2408-TW) 前年最低點 45.1 元開始起漲，到最近的高點是 89.7 元，大漲了將近一倍，現在又回到了 45.2 元。臻鼎 - KY(4958-TW)元月的時候還有 150 元，現在竟然只剩下 73 元，也是連一半價格都不到，所以現在空手或是手中還有資金的人，會是未來的贏家。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，試想再回到 2008 年的時候，你會做什麼事呢？我想大多數的人都回答是等行情落底的時候大撿便宜貨，但是現在行情跌跌不休，市場恐慌，想要賣股換現金都還來不及了，誰還想到低檔買股票呢？這也就是贏家總是少數的原因，其實連股神華倫巴菲特都說他等了 89 年，才被他遇到這一次。很多人並不用等這麼久，誰說危機不是轉機呢？所以現在只要能夠活下來，那麼未來必然會有機會成為贏家。

重點是行情何時落底呢？底部的型態有很多種，大多都是量縮下來打出底部，等待籌碼安定之後再漲，這次下跌天天帶量，代表浮動的籌碼還是很多，要嘛就以跌止跌，要嘛就是底部爆出大量，籌碼大換手之後，用跳空急拉的方式快速脫離底部，十年線跌破之後，轉折點我認為隨時都會來到。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，個股第一波的反彈行情一定要抓跌深大量股，因為跌得越深，技術反彈就越大，挑量大的股票，好進好出。第二波有續航力的股票就要看基本面以及籌碼面了，最好挑產業龍頭，體質較好的股票，而且通常高價的個股，籌碼相對也會比較安定。

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