AOI設備廠前3季獲利 牧德EPS 18.06元居冠 由田排第二

半導體、PCB 的 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (11) 日公布財報，前 3 季稅後純益 3.92 億元，年增 94.41%，每股純益 6.56 元，創同期新高，加上先前已公布財報的牧德 (3563-TW) ，前 3 季稅後純益 7.68 億元，年減 19.58%，每股純益為 18.02 元，牧德仍居 AOI 設備股獲利王，由田排名第二。

晶彩科 (3535-TW) 前 3 季稅後純益為 1.85 億元，每股純益 2.34 元，居 AOI 設備股每股獲利之末。

由田今日公布第 3 季財報，營收 6.84 億元，年減 19.48%，但毛利率仍持穩在 47.37% 的高檔，較去年同期 42.88% 提升 4.49 個百分點，稅後純 9497 萬元，每股純益 1.59 元；前 3 季稅後純益 3.92 億元，年增 94.41%，每股純益 6.56 元。

由田主管表示，隨著研發設計能力優化，及產品組合調整，今年前 3 季毛利率 48.2%，顯著較去年同期 41.04% 成長超過 7 個百分點，除 PCB 及 LCD 檢測設備等毛利率都較去年同步提升，毛利較高的特定檢測設備營收占比也增加，使由田獲利在營收下滑中，仍維持亮眼成績。

目前，由田除布局 COF、半導體、AI 等產品線外，也優化 PCB 及 LCD 等檢測設備的產品組合；受惠 5G 時代來臨，今年因中美貿易戰而在擴產上較為保守的 PCB 業者，明年資本支出可望重回成長，帶動產業逐步回溫。

牧德第 3 季營收、毛利率走低，稅後純益 1.96 億元，年減 54%，每股純益 4.6 元；前 3 季稅後純益 7.68 億元，年減 19.58%，每股純益為 18.02 元，仍居設備股之冠。