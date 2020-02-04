看準OLED成長力道 LG搶先布局

LG 電子 (066570-KR) 新任執行長權邦錫 (Kwon Bong-seok) 於日前就職典禮上也說道，2020 年針對 60 吋以上 OLED 電視銷售標將提高至去年的 2 倍；市場也預估，OLED 市場市場 3 年內成長快速，將有利切入 OLED 市場之企業。

IHS Markit 分析指出，2019 年全球 OLED 電視銷售為 300 萬台左右；其中 60 吋以上 OLED 電視銷量部分，去年佔比近 4 成，其總量約為 11.4 萬台，並預計 2020 年 60 吋以上 OLED 電視銷量將提升至 197.7 萬台，2021 年將至 380 萬台，而 2020 年有望至 607 萬台。

LG 集團旗下的 OLED 面板領導商 LG Display(034220-KR) 也於今年於中國的廣州設廠，預期需求增長下，未來有望使 OLED 市場逐漸成長；其中 LG Diaplay 的廣州廠預計能月產 6 萬片 8.5 代玻璃基板，未來將再增加 3 萬片的產能，然而目前令人擔憂的是，若新型冠狀病毒疫情持續延長，將會干擾 LG Display 在中國的廣州 OLED 工廠的營運。

其中每片 8.5 代玻璃基板將能切割出 3 片 65 吋面板，若搭配玻璃混切基板 (MMG) 技術將可託善利用多餘的面板來製造中小型面板，並節省多餘成本耗費。

此外，若 LG Display 於韓國坡州的 10.5 代 OLED 面板廠能於 2023 年順利量產，到十一片玻璃基板將能有 8 片 65 吋面板的產能，到時將能大幅減少生產成本。

而大尺寸 OLED 銷售市佔方面，截至 2019 年第 3 季為止，LG Display 全球銷售佔比達 56%，市場預估今年將保持龍頭地位，；作為其最大競爭者三星電子則表示，預計明年第 1 季將使用量子點技術以大量開出產量。

OLED 市場競爭也漸趨激烈，2020 年將發布 OELD 電視的公司數量已增加到 18 家，其中夏普 (Sharp) 將於今年發布新款 OLED 電視。