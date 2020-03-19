亞股跌到斷頭潮殺出 菲、印、韓股市觸發熔斷機制

疫情蔓延引發投資者對全球經濟衰退的憂慮持續升高，儘管全球政府和央行採取前所未有的措施來遏制這場公共衛生危機，但亞洲股市周四再度重挫，斷頭潮殺出，菲律賓、印尼和南韓股市更觸發熔斷機制。

菲律賓停牌兩天後恢復交易，盤中跌幅重達 24％，觸及熔斷機制後重新交易，收盤跌幅仍高達 13％，創歷史最大跌幅；韓股盤中熔斷後重啟交易，Kospi 指數收跌 8.39%；而印尼股市盤中暴跌 5.01%，啟動熔斷機制，為六個交易日來的第四次熔斷。

菲律賓股市暫停交易兩天後，盤中跌幅重達 24%。(圖：Bloomberg)

亞洲股票基準指數下跌約 4％，跌至 2016 年以來新低，逆轉今年初一度高達 1% 的漲勢。歐洲央行周四稍早宣布 7500 億歐元額外緊急購債計畫的利多，雖激勵 美股期指翻紅，但對亞股則完全失靈。

CMC Markets Singapore Pte.com 策略師 Margaret Yang 表示，追補保證金、平倉、強制斷頭正在形成自我強化的市場惡性循環。

市場交易員目前仍是「只買美元、其餘賣出」的心態，大量平倉和去槓桿化隨處可見，彭博美元指數已升至歷史新高。

United First Partners 駐新加坡的亞洲研究主管 Justin Tang 表示，這是全球解除風險部位的一部分，並且可能會持續下去，直至政府大力干預為止。

不過，活躍的經理人認為，亞股的估值已跌到相當便宜，對選股者來說，正出現逢低買進的機會。富達國際表示，市場動盪導致亞股，尤其是中國、印度和日本的股市與基本面間大幅脫離。

對於大多數投資者來說，疫情不斷升級，意味著無法做出可靠的收益或經濟預測。分析公司 Qontigo GmbH 亞太地區應用研究主管 Olivier d'Assier 表示，市場信心不足加上高波動率，意味著每天震盪劇烈，反彈趨勢尚無法確立。