紐西蘭第四季GDP年增率創6年來新低

紐西蘭統計局週四 (19 日) 公布 2019 年第四季國內生產總值 (GDP) 年增率報 1.8%，創 2013 年 Q4 以來最低年增率，亦低於前值的 2.3%；第四季 GDP 季增率報 0.5%，符合市場預期中值，但仍低於前值 0.8%，顯示在武漢肺炎疫情爆發前，國內經濟已趨近疲弱。

紐西蘭 GDP 季增率 (圖片: Trading Economics)

隨著武漢肺炎疫情擴大，引發市場對全球經濟衰退的擔憂，投資人紛紛湧向美元避險，資金快速撤離風險資產及大宗商品，被視為商品貨幣的紐幣承壓，跌破 0.6 大關。

週四 (18 日) 紐幣兌美元慘跌 1.08% 至 0.5674，一度觸及 11 年來最低水平 0.5750 。

紐幣兌美元 (圖片: INVESTING)

疫情迫使各地封鎖邊境，擔憂嚴格的防疫管制措施，將使紐西蘭經濟陷入衰退，本週二 (17 日) 紐西蘭央行宣布為該國市場注資 121 億紐幣，約佔 GDP 總額的 4%。

此前一日 (16 日)，紐西蘭央行更緊急降息 3 碼，追隨美國聯準會積極救市，將官方隔夜拆款利率 (OCR) 調降至 0.25%。紐西蘭央行已取消原定 3 月 25 日召開的政策會議

紐西蘭統計局表示，第四季 GDP 季增率優於央行預期，主要是由房地產和運輸等服務業的增長，以及出口量的增加所推動的。

西太平洋銀行資深經濟學家 Satish Ranchhod 週四 (19 日) 預估，紐西蘭 GDP 在未來 9 個月內將下滑 3.1%；而下半年經濟活動將受到貨幣政策和擴大財政支出而復甦。

該行策略主管 Imre Speizer 則表示，他們預計紐西蘭央行將開始進行大規模量化寬鬆 (QE) 政策。

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