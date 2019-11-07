外送平台掀戰火 foodpanda跨足生鮮雜貨配送搶商機

美食外送戰火持續延燒，兩大平台除大打運費補貼價格戰，繼日前 Uber Eats 進軍生鮮配送服務後，foodpanda 今（7）日也宣布推出「熊貓商城」，生鮮雜貨外送服務展開試營運，範圍涵蓋全台 12 縣市，首波合作店家逾 150 間。

Uber Eats 上月再挑起新戰場，與高檔超市 city'super 聯手推出生鮮外送，foodpanda 也加入戰局推出熊貓商城，首波試營運涵蓋全台 12 縣市，逾 150 間知名店家上線，商品範圍包括生活日用品、生鮮、藥妝及寵物用品，主打 1 小時內快速滿足消費者需求。

foodpanda 指出，首波上線的藥妝與美妝品牌包含「日藥本舖」、「小三美日」；生鮮店家有知名肉品專賣店「法蘭克肉舖子」、有機健康食品店「棉花田」；此外，「宜家寵物生活館」、「旺城寵物」等寵物用品、食品品牌也在名單中。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，觀察到台灣消費者已培養使用外送服務的習慣，且不少消費者有其他商品外送的即時需求，公司持續專注於建立更完備的外送生態圈，因此決定增加消費者能選擇的商品種類。

量販通路家樂福也將於 11 月中與熊貓商城推出外送服務，成為全台量販通路中第一家與外送平台合作的店家，首波上線商品多達 300 個品項。

根據經濟部統計，9 月餐飲業營業額達 646 億元，年增 1%，連續 7 個月正成長，第 3 季營業額為 2062 億元，創歷年同季新高，年增 3.8%，顯見近期外送平台業營運爆發性成長，持續擴大經營範圍，不僅帶動整體餐飲業營收，未來可望進一步挹注零售業成長。