〈中磊法說〉家庭寬頻、IP Phone急單增加 今年營收重返成長

中磊 (5388-TW) 總經理王煒今 (18) 日表示，雖然疫情導致第一季獲利不會特別好，但去年營收基期較低，今年還是會成長，且疫情推升家用頻寬、IP Phone 等需求逆勢增加，近期也有急單出現，有助支撐大環境逆風下的營收表現。

王煒表示，目前中國區產能都已經恢復正常，菲律賓雖然也有封城令，但並沒有要求停工，物流也還是正常運作，至於第一季人工、運輸成本增加，雖然沒有轉嫁給客戶，影響獲利，但預計在亞洲疫情沒有進一步擴大下，第二季就可恢復正常。

王煒進一步指出，雖然疫情帶來的逆風，可能導致企業投資高端網通設備的意願降低，但中磊主攻中低階市場影響不大，較需要關注的是智慧城市、智慧能源等物聯網的相關投資，會不會因為疫情而受影響。

不過，因應防疫，在家辦公、休閒活動等需求增加，王煒看好，將帶動家用寬頻需求逆勢成長，且線上會議頻率提高，原本應用在企業端的 IP Phone 也導入家庭，可望在環境逆風下，為營收帶來支撐。

至於 5G 布建，王煒認為，目前各國頻譜競標陸續結束，標金也都付下去，5G 布建需求不因疫情停下，現在比較擔憂的是交通、測試人員流動受限制，是供給方面的問題。

王煒強調，5G 今年還在產品導入期，不是重要營收動能，但目前在美國、東北亞、中國、南亞等地都有斬獲，小基站產品營收規模也逐漸起來，正向看待長期需求。