〈中磊法說〉去年EPS 4.21元 擬配息3元殖利率逾5%

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (18) 召開法說會並公告去年財報，受惠產品組合轉佳、業外處分投資挹注，稅後純益 10.33 億元，年增 27.8%，每股純益 4.21 元，董事會也決議擬配息 3 元，若以今日收盤價 59.3 元計算，殖利率逾 5%。

中磊去年第四季營收 95.59 億元，季增 5.5%、年減 0.5%；毛利率 14.8%，季增 0.1 個百分點、年增 0.8 個百分點；營益率 2.6 個百分點，季減 0.9 個百分點、年減 0.9 個百分點；稅後純益 3.51 億元，季增 21%、年增 17%，每股純益 1.43 元。

中磊去年營收 318 億元，年減 4.8%、毛利率 16%，年增 2.6 個百分點、營益率 3.1%，年增 0.4 個百分點、稅後純益 10.33 億元，年增 27.8%，每股純益 4.21 元。

中磊總經理王煒表示，去年受惠菲律賓、台灣產能上線，銷美產品重新大量出貨，加上產品組合轉佳、毛利較低的中國市場比重下降，均對毛利率有正向挹注，加上去年第四季處分轉投資持股，也推升全年獲利成長。

以中磊去年產品組合來看，家用寬頻接取設備 (Home Gateway) 從前年的 39% 降至 29%，物聯網相關應用 (IoT Product) 從 12% 提升至 18%，商用網通設備 (Enterprise Product ) 由 14% 提升至 17%，固網與行動產品 (Fixed-Mobile Product) 36% 約略持平。

中磊董事會也決議，每股擬配息 3 元，配發率維持七成以上的水準，以今日收盤價 59.3 元計算，殖利率逾 5%。