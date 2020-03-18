海悅去年獲利創新高 每股擬配4.5元現金股利

房產業者海悅 (2348-TW) 今 (18) 日董事會通過去年盈餘分配案，每股擬配 4.5 元現金股利，盈餘配發率為 67.83%，以今天收盤價 46.5 元計算，現金殖利率 9.68%，股利案將提交 6 月 12 日股東會決議。

海悅去年受惠北北桃竹熱銷建案加持，與跨足中南部房市效益，營收 16.71 億元，稅後純益 5.81 億元，創新高，年增 25.73%，以目前股本 8.56 億元計算，每股純益為 6.79 元。

海悅指出，2020 年代銷本業強勢成長，前 2 月營收 3.46 億元，年增達 1.72 倍，除北台灣推案持續增加，中、南部代銷市場業務，今年也將開收成果，總銷 100 億元的皇普建設台中「皇普莊園」案，2 月中旬開賣至今，銷售率已達 3 成。

海悅今年自地自建開發業務也將有顯著表現，子公司悅大建設於鶯歌鳳鳴重劃區推出「微笑海悅」案，開賣至今銷售率趨近 75%，預計於 2021 年以完工認列挹注投資收益。

海悅主管指出，今年雖受疫情影響，但隨著全台防疫落實，房市陸續回溫，優質且價格合理的產品仍具有極高買氣。後續經營放眼於代銷本業布局全台及持續開發耕耘銷售理念相投的建商，共同投資開發，形成策略聯盟，進而推升銷售速度。同時，海悅也將持續投入自地自建開發業務。