力麗哲園花蓮館轉型國際連鎖品牌 改裝後7月開幕

連鎖飯店業者力麗店 (5364-TW) 今 (18) 日宣布，旗下力麗哲園花蓮館正式以「花蓮力麗華美達安可酒店 RAMADA ENCORE BY WYNDHAM HUALIEN」掛牌試營運，進行階段性改裝後，預計 7 月開幕，將成溫德姆酒店集團進駐台灣觀光市場第一家據點，力麗店董事長蔡宗易指出，與溫德姆合作的另一家位於日月潭的據點，也正在籌備中。

力麗店說明，花蓮力麗華美達安可酒店擁 168 間客房，並配有健身房、閱讀室、兒童遊戲區、商務中心、自助洗衣中心、咖啡廳和中餐廳等，交通相當便利，距離機場與火車站僅 10 多分鐘車程，步行約 10 分鐘可達花蓮遠東百貨、花蓮文創園區，並鄰近金三角商圈、東大門夜市等各大景點。

力麗店旗下共有主攻商務和觀光市場的「力麗哲園」、休閒度假定位的「力麗儷山林」、生態旅遊「力麗馬告生態園區」，共 4 品牌 11 處據點。

同屬力麗集團的力麒 (5512-TW)，旗下子公司力麗酒店聚焦 5 星飯店發展，除已開業迎賓的宜蘭員山力麗威斯汀外，尚有烏石港、日月潭 2 間力麗酒店興建中。

溫德姆酒店集團在近 90 個國家和地區擁有約 9300 家酒店，是全球最大酒店品牌特許經營商，此次進入台灣市場，期進一步落實「全星級、多品牌、新模式」的大中華區發展戰略。

而 Ramada Encore by Wyndham 是溫德姆酒店集團旗下最受歡迎的酒店品牌之一，專為簡美和高價值酒店的商務休閒旅客而設，在全球 20 多個國家和地區擁有約 70 家酒店。