〈貿聯展望〉去年純益增三成 EPS 15.54元 擬配息9元雙寫最佳紀錄

貿聯 - KY(3665-TW) 今 (18) 日公告去年財報，稅後純益 18.44 億元，大增逾三成，每股純益 15.54 元，雙創新高，董事會決議擬配息 9 元，以昨日收盤價 147 元計算，殖利率逾 6%。

貿聯去年第四季營收 58.54 億元，季增 1.6%、年增 2.2%；毛利率 26.1%，季增 1.1 個百分點、年增 3.6 個百分點；營益率 12.6%，季增 2.2 個百分點、年增 3 個百分點；稅後純益 4.92 億元，季減 6.8%、年增 9.1%；每股純益 4.08 元。

貿聯去年營收 230.92 億元，年增 8%、毛利率 24.4%，年增 2.9 個百分點、營益率 10.4%，年增 2 個百分點、稅後純益 18.44 億元，年增 32.5%，每股純益 15.54 元。

貿聯表示，第四季受歐美假期影響，除電動車、半導體設備線束出貨動能仍強，其他產品季節性趨緩。

以各產品線來看，貿聯表示，資訊用線季初出貨略增，季中後因歐美休假拉貨漸緩；車用線則受惠電動車線束出貨持續升溫，不過，運動車季中轉淡；工業用線、半導體設備線束拉貨續強，其餘電器用線、醫療用線季初持穩，但季末季節性因素動能偏淡。

在全年獲利衝高下，貿聯董事會也通過配息 9 元，同樣來到歷史新高，配發率約六成，以今日平盤價 147 元計算，殖利率逾 6%。