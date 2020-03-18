台指結算大戲登場 拚止跌戰線拉長

美股一日暴跌一日反彈，道瓊指數昨夜進入 2 萬點保衛戰，又隨美國總統川普推出兆美元刺激方案，道瓊指數又反彈 1048 點，四大指數都有 5% 以上的反彈，費城半導體指數更強彈 9.8%。台股今日將有 3 月台指期結算，多方得先求穩，9400 點防線必須挺住，將止跌戰線拉長，才可避免持續探低。關鍵點位為 9450、9528 與 9677 點。

台股今日如隨美股反彈開高，多方反攻得先收復 9528 點，才可確認收復 9500 點整數關卡，下一步就是得挑戰 9588 與 9600 點關卡，9623 與 9677 闖過，往 9700 與 9737 挺進，才有機會繼續挑戰 9777 與 9800、9850 點。而今日多方最重要的防守區為 9400 與 9450 點，切勿再失守，否則仍偏弱，仍恐將續往 9385、9319 點回測，9319 點為極重要關鍵位置，如棄守須提防新一波賣壓出籠，有續往 9273、9215，以及 9200 點之下測試的可能。

武漢肺炎疫情為全球金融市場帶來的衝擊，目前仍為現在進行式，美股一日暴跌後一日反彈，波動幅度都是千點起跳，震盪幅度極大。台股投資人每天也飽受震撼教育，外資賣壓不止，國家隊持續努力救援踩煞車，今日 3 月台指期結算，雙方仍將在今日持續角力。目前 9400 點區域，為多方期盼能穩住的位置，必須先求穩才能北上，而權王台積電的表現，更是具有舉足輕重的地位。金融股與其他電子權值股切勿扯後腿。

由於融資斷頭賣壓未止，且大盤仍未見明確止跌訊號，今日尾盤又有台指期結算，投資人務必步步為營。後續如見大盤反彈，只要手中持股未見任何均線支撐，較大盤更弱勢，仍以持續降低持股水位為宜，靜待明確止跌訊號。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)