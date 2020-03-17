智易去年EPS 6.85元三年新高 配息4.7元歷史最佳

仁寶集團旗下網通廠智易 (3596-TW)，今 (17) 日公告去年財報，稅後純益稅後純益 13.13 億元，年增 50.6%、每股純益 6.85 元，2017 年以來三年新高，董事會也決議擬配息 4.7 元，則為歷史最佳，若用今日收盤價 58.2 元計算，殖利率達 8%。

智易去年第四季營收 77.27 億元，季增 0.3%、年減 3.5%；毛利率 14.2%，季增 0.7 個百分點、年增 3.9 個百分點；營益率 4.8%，季增 0.6 個百分點、年增 2.1 個百分點；稅後純益 2.7 億元，季減 19.9%、年增 32.4%，每股純益 1.33 元。

智易去年營收 328.98 億元，年增 1.2%、毛利率 13.2%，年增 1.3 個百分點、營益率 5.3%，年增 1.6 個百分點、稅後純益 13.13 億元，年增 50.6%、每股純益 6.85 元。

智易越南新廠在去年第四季學習曲線逐步拉升，生產良率改善，也推升毛利率表現，雖然今年第一季疫情影響產能及原料供應，不過智易透過庫存可降低對單季營收衰退的影響。

獲利創下近三年新高，智易董事會也決議擬配息 4.7 元，其中包含盈餘分配之現金股利 4.5 元，以及資本公積發放現金 0.2 元，配發率近 7 成，若用今日收盤價 58.2 元計算，殖利率達 8%。