炎洲處分寧波薄膜產線貢獻EPS約1.7元 本季可望入帳

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 持續進行修枝剪葉策略，處分寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產，處分收益人民幣 2.34 億元 (約合新台幣 10.17 億元)，交易完成後，將貢獻炎洲每股純益上看 1.7 元，最快本季可望入帳，挹注獲利表現。

炎洲旗下中國寧波薄膜產線由於生產效率不佳，因此將薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售，而旗下 ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD. 持有寧波炎洲 100% 股權，以股權出售形式，處分所有寧波炎洲相關薄膜產線與資產。

炎洲表示，此次出售的薄膜設備為 8 米線，目前業界主流已推進至 10 米線，8 米線較不具生產效益，透過此次處分，活化公司資產，並獲取處分收益，未來在中國生產膠帶所需的 OPP 膜，將改為對外採購，更具競爭力及彈性。

炎洲近年啟動「修枝剪葉」策略，追求營運獲利，持續規劃活化資產，並縮減虧損單位，以提升營運效益。炎洲目前三大事業體為製造事業、房地產事業與流通事業，其中，製造事業營收去年前 3 季營收占比約 88%，流通事業 9%，房產事業約 3%。

製造事業中，膠帶營收占比高達 62%，兩大主力產品分別為 OPP 膠帶與 PVC 膠帶，客戶涵蓋國際知名化工大廠，及美國零售商沃爾瑪 (Walmart)、家得寶 (Home Depot) 等。

由於膠帶業務客戶均為國外知名大廠，訂單穩定，炎洲膠帶本業營運表現一直以來均持穩，目前訂單能見度約 2 個月，不過，由於美國市場近來大受肺炎疫情影響，後續訂單需求仍得再觀察。

至於炎洲旗下生產丙烯酸產品的子公司萬洲石化，去年產能利用率已由 2018 年的 6 至 7 成，降至 5 成，且農曆春節期間歲修停產，年後剛好遇到石化業景氣走疲，目前仍處停產狀態，以免開工反而使虧損擴大。在產業供過於求情況始終未能改善下，炎洲也計畫近 2 年內出售該事業。

炎洲去年第 2 季營運虧損，每股虧損 0.09 元，第 3 季本業獲利雖已明顯升溫，但受到匯損侵蝕，及業外認列出售產線處分損失、認列轉投資萬洲石化虧損影響，拖累營運表現，僅達到損平水準，每股純益 0.01 元。前 3 季稅後純益 4100 萬元，年減 88%，每股純益 0.08 元。