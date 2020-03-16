〈大聯大收購文曄〉文曄籌資膨脹股本 大聯大：持續關注股東權益

ISS(世界權威公司治理機構)出具報告指出，對文曄 (3036-TW) 日前公告提請的私募與現增案表示支持，大股東大聯大 (3702-TW) 今 (16) 日回應，基於股東權益的角度，將持續關注私募或現增案，同時重申四不與一會原則，希望能出席 3 月 27 日股東會。

文曄日前公告，擬辦理私募或現增，總增資不超過 1.7 億股，加上與祥碩進行交叉持股後的股本 7.61 億股計算，股本最多膨脹至 9.31 億股，資本額將達 93.1 億元，大聯大持股比將降至 19.01%。

大聯大今日重申，公司仍抱持四不一會的態度，在文曄本屆董事任期內，會出席文曄依法召集的股東會，並參與表決，但不會提名或參選文曄董事、不會與第三人約定行使表決權、也不會向主管機關申請召集股東會，以及不對外徵求委託書，也會維持不高於三成的持股比例，也不會再到資本市場增加持股。

文曄先前通過董事會決議，將今年股東停止過戶日提早至 1 月 28 日，大聯大因最終收購日在 1 月 30 日，因此大聯大今年無法參加文曄股東會。

市場認為，文曄本次擬辦理的私募、現增兩案，均無開放給原股東認購，除稀釋大聯大與祥碩等原股東權益，今年股本已膨脹至 76.1 億元，膨脹率達 28.76%，再加上私募或現增，股本最高上看 93.1 億元，今年獲利恐是一大挑戰。