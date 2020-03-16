〈大聯大收購文曄〉文曄私募現增案 ISS表態支持

ISS(世界權威公司治理機構) 出具報告指出，對文曄 (3036-TW) 日前公告提請的私募與現增案表示支持。

文曄先前公告，擬辦理私募或詢價圈購，預計增資不超過 1.7 億股，加上與祥碩進行交叉持股後的股本 7.61 億股計算，股本最多膨脹至 9.31 億股，資本額 93.1 億元，大股東大聯大 (3706-TW) 持股比則將降至 19.01%。

文曄股東會預計 3 月 27 日舉行，將提出兩項議案，包括公司額定資本額將從 100 億元提升至 150 億元；辦理私募特別股或普通股，或詢價圈購方式辦理現金增資，合計增資上限不超過 1.7 億股。

ISS 表示，文曄提高公司額定資本額，可提供管理層足夠但不過度的彈性，並挹注公司營運，因此表態支持公司。

另外，ISS 也支持文曄辦理私募或增資，ISS 強調，文曄因提供充分的現增資金需求說明，並合理說明籌資方式的選擇與考量，包括私募特別股的 3 年轉換期，有助緩解既有股東股權稀釋；詢價圈購則有助公司提高發行價格，因此支持辦理私募或詢價圈購現增案。

文曄說明，目前增資沒有任何對象，但會關注對業務增長有利的策略投資人。

文曄先前與祥碩以增資發行新股、股份交換方式合作，文曄將增資 1.7 億股，股本從 5.91 億股膨脹至 7.61 億股，而此次增資上限最高達 1.7 億股，股本膨脹至 9.31 億股，大聯大持股從 23.26% 降至 19.01%。