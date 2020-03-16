金融圈確診傳言滿天飛 四公司急發聲明自清 國壽下令員工避免出國

台灣昨 (15) 日一口氣新增 6 個確診案例，其中案 54 傳是外資金融從業人員，疑似隱瞞出國旅遊而確診，且傳出與其接觸的三名室友、及室友女友各任職於不同金融公司，引發金融圈議論，針對諸多傳聞，相關公司都陸續發聲明澄清；國泰金 (2882-TW) 旗下國壽更直接開出要求員工避免出國的第一槍。

外傳案 54 例任職於外資金融業，有三名室友，分別任職於會計師事務所、壽險及投信業，確診患者直屬主管發燒中、其有配偶在國內投信任職，由於傳聞的消息紛亂，造成國內金融圈人心惶惶。

資誠今天發布聲明指出，資誠台北所一位因與確診新冠肺炎病例有接觸，而被匡列為居家隔離對象的同仁，今日早上醫院檢測結果為陰性反應，並未遭到感染武漢肺炎。該同仁在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

資誠強調，該公司也啟動三項防疫布署，包括一、資誠台北所該樓層相關部門人員仍需持續配合 14 天自主健康管理直至期滿（3 月 28 日）；第二、台北所已在今日凌晨完成所有樓層消毒工作；第三、已委託所內配合的供應廠商，在本日協助完成該隔離同事居所的消毒工作。

兆豐國際投信也以董事長程聰仁名義發布聲明表示，市場傳案例 54 其三個室友中，有一人為兆豐國際投信員工，經查為謠傳，兆豐國際投信全部員工皆未與該確診人員有任何接觸，亦非室友，勿再傳播不實謠言，以免觸法。

統一投顧董事長黎方國也發聲明，指市場傳言，「確診案例 54 為麥格理 RA，他有三個室友，其中之一的女友在統一投顧任職...」此為謠言，統一投顧全部同仁完全不認識上述相關人員，請勿再傳播，避免衍生法律問題。

台新金也替旗下台新投信發出嚴正聲明，表示有關網路流傳，「台灣第 54 例確診案例其主管為台新投信同仁家屬，且有嚴重發燒症狀」等情事，經確認，該名同仁家屬已居家檢疫並未發燒，且肺炎篩檢為陰性，目前健康狀況良好，台新投信該位同仁已進行居家自主健康管理中。

台新投信強調，一切營運正常，且已有完善的防疫措施，請勿再傳播未經證實的消息，避免衍生法律問題及民刑事責任。

而國壽自 3 月 5 日起，就已啟動異地辦公等措施，另外也早已備妥在家辦公和遠距辦公設備，員工無論公私出國都需跟公司通報，如今金融圈傳出中標，國壽已緊急提高防疫等級，對內宣布即日起「建議」所有員工無論公差或私人旅遊，若非必要不要出國，雖強調不是下禁令只是建議，但仍希望員工嚴加防疫等到疫情緩和為止。