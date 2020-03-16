美國降息4碼  李同榮：慎防房市爆衝 不利長線走勢

美國聯準會 (Fed) 為因應武漢肺炎，宣布降息 4 碼，並啟動 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮提醒，大量金流帶來的充斥游資，可能流入股市與房市，央行應慎防房市爆衝，且不利長線走勢。

李同榮進一歩解釋，近年來房市能在多頭市場 10 多年後軟著陸，主要支撐房市的平穏力量來自於資金充裕與利息偏低；如今疫情肆虐房市表現暫時受到壓抑，央行若採大幅降息措施因應，過度氾濫的資金勢必流入股市與房市。

根據主計總處預估，2020 年超額儲蓄率將彈升至 13.55%，高於前兩年水準，金額高逾 2 兆元，顯示國內閒置資金仍高，加上租稅大赦後持續回流的巨額資金，若無適當投資管道，資金將會充斥到泛濫成災。

李同榮預測此波疫情風暴影響應會在六月前趨緩，但全球 QE 降息的影響層面可能會持續一到兩年，對台灣房市最大的影響有四：

1. 房市交易量短期內回溫。中古屋交易量因疫情影響使得換屋族群暫時觀望，降息有助市場信心恢復，4 月起交易量將持續穩中帶堅，今年全年交易量就會維持 7% 以上的成長。

2. 第二，工丶商用土地價格將會爆衝。近年開發商土地庫存較低，自去年房價開始回溫，建商獵地積極，土融屢創新高，在資金充斥利率偏低狀態下，獵地搶地風潮再起，尤其工丶商用地之價格難防爆衝。

3. 商辦丶廠辦市場先蹲後跳大反彈。去年商辦與廠辦市場持續發燒，全年租金與房價漲幅近 10% 之多，預期降息風波將更激勵市場率先擺脫疫情陰影，領軍房市大幅反彈。

4. 住宅市場平穩，衝高不宜。在超低利的環境刺激下，難防資金流入住宅市場炒作，導致房價不理性爆衝，此種跳脫供需基本面的假性需求，對整體住宅房市長線發展將有不利影響。

李同榮認為，央行若大幅降息，當然有助暴跌的股市反彈，但必須在政策上鼓勵多元的投資管道，慎防資金亂竄，甚至讓回穏的房市死灰復燃。然而，目前國內疫情控制得宜，央行因應全球利率變動，利弊權衡，若能採取較溫和降息態度，對整體經濟應會朝較健康層面發展。