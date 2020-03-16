富旺總座林宗毅基層專員做起  12年磨一劍才掌舵

有別於其他建商二代接班、只專注於特定領域，林宗毅在 2008 年進入富旺國際後、走過都更、代銷、房仲以及總公司業務部、開發、營造等 6 個部門，直到 2019 年接任總經理，堪稱 12 年磨一劍，歷練出敏銳的市場掌握力，宣布 2020 年將朝向智慧 AI 科技至推案計畫，強化住宅軟體佈局。

由於父母都是房地產背景，在家人建議下，他選擇攻讀財經、企管專業；但在畢業後、他一度想進入銀行業、直接留在台北工作；父親要他先給自己一年時間嘗試都更業務，原本抱持應付心態的他，卻在協助都更的過程中，意外開啟對建築的熱情，一頭踏入房地產業。

為了讓林宗毅能更全面地學習實務經驗，平均每隔一年半、就會被父親調動部門。2011 年 9 月、在他歷練都更、房仲、代銷部門後，父親打了一通電話叫他 2012 年後回台中總公司報到；不同於過去協力廠商的立場，這一次從建設方的業者角度重新學習；就在春節後開工的第一場會議上，他發現自己完全聽不懂土地開發、業務規劃、交屋的流程與術語，壓力奇大，但父親適時的鼓勵、嚴厲督促，讓林宗毅重新放下身段，打掉重練。

沒有 2 代刻板的養尊處優，林宗毅認為自己只是進入一家建設公司，剛好老闆是自己的父親；每天都抱持著「表現不好隨時會被換掉」的心情、縮小自己的立場，更努力地站在同仁的角度爭取福利。從 2012 年開始進入業務部後，林宗毅歷經專員、主任、副理、經理、協理、副總經理，努力在業務上獲得主管認同。

對於升官的感想， 他直言工作多了 4 倍、但看事情的角度更廣、細節更多，也帶給他思考下一個世代，應該帶給消費者什麼樣的新事務。 2020 年適逢富旺國際成立 30 週年，林宗毅宣布進入「富旺智慧建築元年」，將導入更多智慧建築軔體、透過互聯網模式，帶給居住者更多的聰明智慧體驗。