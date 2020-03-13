退休靠自己 利率變動型增額終身壽險幫忙扛重擔

台灣即將在 2026 年進入超高齡社會，據衛生福利部最新統計，台灣有 55.3% 的長者退休之後「必須靠自己」，青壯世代在保險規劃要同時兼顧對孩子與家人的責任以及準備退休金的 2 大責任，保險業者建議，可透過利率變動型增額終身壽險，因為其具備 8 大特色，可以提早為青壯族群扛起重擔。

據調查，台灣青壯世代在養育孩子的路上，從懷孕一路到碩士畢業，預計至少要花費 500 萬元。而行政院 2018 年度家庭收支調查報告，55 歲以上的退休族群平均每月基本消費支出至少 1.5 至 2 萬元，想要追求有適足的退休生活者，平均每月需要 3 至 4 萬元。老年生活如果只靠勞工保險年金、國民年金等社會保險，老後生活恐怕只能求得基本溫飽，青壯世代在保險規劃要如何同時兼顧對孩子與家人的責任以及準備退休金的 2 大責任，是重要課題。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，要兼顧保障跟資產累積，可選擇利率變動型增額終身壽險，也就是在商品繳費 6 年期間之內，可以提高壽險保障，在退休之前能夠給予家人較高的保障額度，而繳費期滿後則是回歸成為資產累積型商品，可申請轉入投保年金險，幫助客戶做退休規劃。此外，也可選擇將保險金以分期定額給付的方式，按年或按月以指定金額給付給受益人，避免有心人士不當挪用或家人不善管理，讓保險幫你守護家人長長久久。

以「全球人壽加大誠意 168 利率變動型增額終身壽險（定額給付型）」為例，因為具備 8 大特色，前 4 大特色包括：高保額、集體彙繳等可享最高 4% 保費折讓；2 至 6 級失能豁免保費，也可外加豁免附約，享雙豁免機制，保障不中斷；繳費期滿可轉入投保即期年金保險，免附加費用，附約繼續有效，輕鬆擁有穩定年金收入；分期定額給付設計，讓保險守護遺屬。

後 4 大特色則是提供多項透過附加條款的加值給付，包括 2 至 6 級失能生活扶助保險金，在 75 歲以前若 2 至 6 級失能，每月可額外給付 1% 保額，依等級最高可給付 100 個月；重大燒燙傷保險金可加值給付 25%；提前給付保險金，也就是疾病末期可申請提前給付；老年照護住院醫療保險金，即 75 歲以上住院可申請每月 0.2% 保額，單日最高 6000 元。

舉例來說，被保險人 45 歲女性，投保金額為 600 萬元，在享集體彙繳保費折讓後，首期應繳年保費為 121 萬 4714 元，在 50 歲以前的家庭責任重大期，6 年期繳費的同時，享有高額保障；在屆臨退休前，保單價值則是年年增值，在 50 歲、繳費期滿時，保價金約為所繳保費的 1.01 倍，如果是在第 20 年，也就是 64 歲時，保價金為所繳保費的 1.41 倍，到了 74 歲，更來到 1.78 倍，讓保障持續增加、資產穩健增值。

繳費期滿後如果有退休金流的需求，可將累積的資產申請轉入投保利率變動型的即期年金保險，除了保證領回的年金總額不低於轉入投保時的保費，且透過宣告利率的機制不只讓每年領取的年金金額不低於前一年領取的金額外，還可讓年金金額有機會領更多，而且活越久、領越多，最高可領到 110 歲。

全球人壽建議，對於 45 歲以上或是屆臨退休的青壯世代，平時有一般的保險規劃，但在進行退休規劃補強時，就可以利用這類型商品來彌補保障。