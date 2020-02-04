麗豐-KY旗下四大事業發威 去年EPS 18.02元創新高

麗豐 - KY(4137-TW) 今 (4) 日公布自結數，受惠旗下四大事業體穩定發展，去年第 4 季稅後純益 3.77 億元，季增 10.2%、年增 18%，每股純益 4.75 元；全年稅後純益 14.32 億元，年增 17.6%，每股純益 18.02 元，創新猷。

麗豐去年 12 月營收 4.95 億元，月增 2.87%、年增 6%；稅前盈餘 1.7 億元，年增 127%；稅後純益 1.4 億元，年增 1 倍，每股純益 1.77 元。

麗豐去年第 4 季營收 14.18 億元，季增 11.9%、年增 6%；稅前盈餘 5.41 億元，季增 17.9%、年增 29%；稅後純益 3.77 億元，季增 10.2%、年增 18%，每股純益 4.75 元。

麗豐去年全年營收 51.39 億元，年增 12.3%；稅前盈餘 19.88 億元，季增 19.2%；稅後純益 14.32 億元，年增 17.6%，每股純益 18.02 元。

展望後市，麗豐表示，克麗緹娜美容通路持續擴展新門市，並將搶攻身體護膚產品，目標今年續新增百家門市，營收可望維持雙位數成長。

針對武漢肺炎疫情，麗豐指出，目前中國武漢門市約有 200 家，占中國營收比重不到 5%，估對營運影響不大，且會針對營業費用等相關支出進行控管。