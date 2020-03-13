凱投宏觀：美國第2季GDP將萎縮4% 確定步入衰退

鑑於對歐旅遊禁令、職業體育運動暫停、紐約百老匯劇院關閉以及其他對抗新型冠狀病毒流行的類似措施，第 2 季美國經濟可能萎縮 4%。

這是凱投宏觀 (Capital Economics) 的最新預測，這家諮詢公司的最悲觀預測是基於大量的業務關閉，包括學校、工作場所、體育聯盟和備受尊敬的文化機構。

Capital Economics 美國資深經濟學家 Andrew Hunter 表示：「因此，我們現在預計美國第 2 季 GDP 年率下降 4%，第 3 季也將維持這個水準。」

換言之，美國經濟陷入衰退。

上次經濟大幅度衰退的時間發生在 2008-2009 年經濟大衰退最嚴重的期間。美國 2008 年第 4 季 GDP 收縮 8.4%，在 2009 年第 1 季收縮 4.4%。

Capital Economics 還調降 2020 年全年 GDP 的估計至萎縮 0.6%，而非之前預期的成長 1.8%。

Capital Economics 預測，假設嚴格的社會隔離能夠遏制新型冠狀病毒疫情流行，2021 年經濟將會出現反彈。

Hunter 說：「如果這些措施有助於阻止病毒的傳播，它們可能會降低發生更糟情況的風險；在更糟的情況下，三分之一的人口將受到感染，從而導致經濟長期衰退。」

許多經濟學家調降美國第 2 季及以後的成長預期，但 Capital Economics 的預測值是目前最悲觀的一個。

就美國金融市場而言，也反映出這股最新的悲觀氣息。道瓊工業平均指數在週四的交易中下跌逾 2300 點，過去幾週累計下跌過 8000 點。