三大法人聯手擴大賣超451.6億元 面板雙虎內外資不同調

台股今 (12) 日在權值股賣壓沉重下，終場下跌 471.43 點或 4.32%，收 10422.32 點，成交量放大至 2700.63 億元，三大法人聯手賣超台股 451.6 億元，外資再賣 368.22 億元，已連賣 5 個交易日。

至於自營商則賣超 63.16 億元，投信賣超 20.22 億元，其中，外資避險情緒未退，續買富邦 VIX 並加碼賣超金融股。另外，內外資對面板雙虎不同調，外資買超逾 20 萬張，自營商、投信則站在賣方調節。

期貨部分，外資加碼多單 6096 口，多單未平倉口數來到 31854 口；投信加碼空單 3315 口，空單未平倉口數來到 30981 口；自營商同樣加碼空單 3629 口，空單未平倉口數 3411 口。

外資今日買超元大台灣 50 反 1 近 8 萬張，富邦 VIX 逾 4.4 萬張，顯然持續看空盤勢，分別買超友達、群創 1.4 萬、7732 張，另買超國產、高力、燿華、神達、茂矽等。

外資今日賣超集中蘋概與金融股，賣超玉山金近 5 萬張，中信金逾 3 萬張，新光金、國泰金、兆豐金同步賣超逾 2 萬張，蘋概指標股台積電、鴻海分別賣超 3.8 萬張、3.3 萬張。

投信分別買超兆豐金、正隆、中華電、長榮、世紀鋼、信邦、台燿、神隆、台泥及國產；賣超友達、群創、南亞科、華邦電、聯電、欣興、茂林 - KY、威剛及健策。自營商買超華新、仁寶、英業達、台泥及大成鋼；賣超群創、友達、鴻海、台積電及華通。

法人表示，台股無法收復年線，跌幅持續擴大，面臨沈重外資資金出走壓力，市場已陷入信心危機，指數將面臨萬點保衛戰。