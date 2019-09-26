艾美特改善財務結構 擬現增募集3億元

艾美特 - KY(1626-TW) 公告擬現增 1200 萬股，變更增資資金用途，將作為九江廠資本支出及改善財務結構，每股價格暫定 25 元，預計 11 月完成募集 3 億元。

艾美特表示，此次增資資金用途為九江廠資本支出計畫，以支應 2019 年土地及廠房投資款、償還銀行借款，其中保留 10-15% 由公司及附屬公司員工認購，增資發行新股 75-80%，原股東按增資基準日股東名冊記載持股比例認購。

產品出貨方面，艾美特預估，今年電風扇及電暖器總產量約 1400 萬台，其中風扇約 1100 萬台、電腦器 300 萬台，且今年新增許多創新產品，可望為營運添新動能。

展望今年，艾美特日前表示，中國、東北亞及歐美市場需求持穩，今年底將揮軍東南亞，對營運有信心，法人估，東南亞市場 2021 年可望開始貢獻營收，2022 年獲利可望重返 2013 年時的高峰。

艾美特 8 月營收 5.23 億元，月增 5.18%，年增 17.36%；累積前 8 月營收 73.5 億元，年減 3.97%；第 2 季稅後純益 2.54 億元，季增 490%，年增 452%，每股純益 2.09 元；上半年稅後純益 2.98 億元，相較去年虧損 847 萬元虧轉盈，每股純益 2.45 元。