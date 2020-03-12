〈宏正法說〉加速泰國布局設廠進度 最快明年首季投產

宏正 (6277-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說會，財務長暨發言人陳健南表示，去年因貿易戰持續評估東南亞設進度，加上近期受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，最快本季就會決定在泰國設廠，估相關建廠、設備進駐需花 1 年時間，正式完工投產將落在明年第 1 季。

陳健南表示，目前宏正僅中國、台灣兩地生產據點，生產營收比重約 6:4，產值比 4:6，因應貿易戰、疫情，今年將決定在東南亞第三地設立新的生產據點，而宏正在泰國有閒置土地，因此目前在泰國設廠機率最大。

陳健南進一步指出，未來會將中低階產品分散在中國、泰國廠生產，台灣方面則會持續加重高階產品生產比重，去年底也投入 5000-6000 萬元，在台灣廠區進行小幅擴產，預計上半年就會完成。

股利政策方面，陳健南表示，去年現金股利配發率約 9 成，每股擬配 5.3 元現金股利，將保留部分現金，以因應今年不確性、結盟考量、自動化機械購置、分散研發據點。

宏正去年合併營收 50.32 億元，年減 2.7%，毛利率 60.37%，年增 1.54 個百分點，營益率 15.43%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 7.23 億元，年減 54.1%，因前年認列處分信驊 (5274-TW) 股票，業外挹注 6.69 億元，導致基期較高，去年每股純益則為 6.05 元。