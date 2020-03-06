宏正2月營收年增5% 專業影音產品出貨月增近3成

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2020年3月6號11點47分

宏正 (6277-TW) 公告 2 月合併營收 3.79 億元，月增 0.16%、年增 5.38%，其中 2 月歐美市場銷售符合預期，專業影音產品受惠疫情帶動視訊商機，出貨月增 27%，抵銷部分疫情影響，支撐營收小幅成長。

宏正 2 月營收小幅成長符合預期，主因是去年農曆春節落在 2 月，工作天數減少基期較低，近期受惠雲端視訊會議需求成長，包含商用視訊會議、電視牆等影音產品，出貨月增近 3 成，達 27%。

展望第 1 季，宏正指出，雖然疫情衝擊中國廠復工時程，但可從台灣先行出貨因應，預期第 1 季受影響有限，不過隨著疫情升溫，對營運仍保守看待，短期能見度不高，全年則持續看好日本東京奧運、網紅直播市場需求成長，帶動營運成長。

各產品出貨狀況，宏正 2 月 IT 架構管理解決方案年增 3%、專業影音產品年增 26%、USB 週邊設備則年增 5%，而以銷售區域觀察，亞洲年減 6%、美洲與歐洲則分別年增 21%、8%。

宏正也預計 3 月 12 日召開法說會，預期市場將聚焦營運展望、東南亞布局進度等，宏正累計今年前 2 個月合併營收達 7.58 億元，年增 2.31%。