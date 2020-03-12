〈中信金法說〉股利政策仍以現金為王 殖利率拚維持4%以上

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行線上法說會，自結去 (2019) 年稅後純益創歷史新高，雖然目前有武漢肺炎疫情干擾，但該金控股利政策沒有改變，仍以現金為主，配發率約 5 成，殖利率力拚維持 4% 以上。

中信金去年稅前純益 518.09 億元，稅後純益 428.8 億元，年成長 19%，每股純益 2.16 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 13.04%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.72%。

中信金已經連三年配發現金股利，雖然中信金去年獲利創新高，但現在多了疫情變數，外界關切是否影響今年股利，對此，中信金財務長邱雅玲表示，金控股利政策沒有改變，仍以現金為主，雖有疫情，但以情境假設預測來看，對中信金獲利衝擊很小，因此配發率大約 5 成左右，殖利率維持 4% 以上。

其中，中信銀行去年全年合併稅後純益為 308.99 億元，台灣人壽全年合併稅後純益為 131.10 億元。

中中信銀行去年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長。財富管理業務提供全方位專業財務規劃建議，維持業界領先地位；信用卡刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，整體銀行的手續費淨收益較去年成長逾 10%。

中信銀行 2019 年淨利息收益與手續費淨收益，合計的主要核心業務收入占總營收近 88%，較去年成長 8.4%。資產品質方面，截至 2019 年 12 月底，中信銀行之合併逾期放款比率為 0.36%，合併呆帳覆蓋率為 369.4%，風險控管得宜。

邱雅玲也坦言，受疫情影響，中信銀 1、2 月信用卡簽帳金額下滑 8%，主要是大家不出門消費、旅遊，不過，中信銀與華航將發行聯名卡的時間不受影響，預計在 7 月發行。

至於 LINE Pay 聯名卡目前累計發卡 310 萬張，刷卡金額超過 6000 億元，信用卡及簽帳卡各半，信用卡簽帳金額占比 75%，惟受疫情影響，今年信用卡業務目標也會受影響，估持平或小幅成長。

保險業務方面，台灣人壽持續優化產品組合，及維持多元投資布局，2019 年經常性投資收益率較前一年提升 10 個基點，達 3.86%；另外，準備金負債成本更較前一年大幅降低 16 個基點，經常性利差持續擴大，進一步強化人壽獲利體質；同時，受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽全年稅後純益年成長高達 58%。