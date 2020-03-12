

◆盤勢分析

1. 因美國總統川普未能提出減稅細節，加上尾盤世衛確認新冠肺炎全球大流行，美股開低走低，收盤四大指數跌幅介於 4.70~5.86%。其中，指標股僅有 AMD 維持小漲，美光、NVIDIA、INTEL 跌幅超過 5%；台積電 ADR 下跌 4.13%。

2. 周三台股早盤小幅跳空高開，盤中最高一度挑戰年線，但因美股電子盤與日韓股市走弱，台股 12 點過後轉為快速下殺，終場下跌 109.79 點，跌幅 1%，收在 10,893.75 點，再度失守 11,000 點大關，創近五日收盤新低。

3.OTC 指數開高後震盪走低，11 點半以後翻黑，終場下跌 1.53%，收在 136.88 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股衝高拉回收長上影線黑 K 棒，短天期均線維持偏弱格局。

(2) 量能：成交量縮至 1,752.89 億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 283.57 億元；外資 - 207.61 億元、投信 + 8.68 億元、自營 - 84.65 億元。

5. 營收表現佳：石英元件大廠 3042 晶技、3321 台嘉碩，2 月營收分別年增 57.64% 與 44.01%，股價表現強勢。3289 宜特 2 月營收雙增，目前訂單能見度看到 2Q20，股價收盤上漲 1.65%。資通廠 6148 驊宏資營收年增近 4 倍，股價強勢漲停。6122 擎邦 2 月營收 3.89 億元，年增逾 1 倍，早盤攻漲停，收復 5 日線及周線。

6. 生技：歐美地區新冠肺炎疫情逐漸擴大，防疫股在整理多日之後再度轉強，1325 恆大、1732 毛寶、9919 康那香。

7. 食品：2723 美食 - KY 中國復工門市穩定增加，市場預期營運谷底逐漸脫離，股價自底部彈升 5%；2727 王品去年 EPS 4.77 元、擬配息 4.5 元。

8. 操作建議：目前國際股市快速急挫，短線跌幅已深，台股波段累計跌幅近 1500 點，有機會迎來兩到三天的短線反彈，可關注跌深、漲價題材相關個股少量操作，但仍慎防追高風險。

9. 海英俊：台達電 Q2 反彈：看好今年第一季市場被壓抑的需求將在第二季出籠，2308 台達電董事長海英俊 11 日表示，台達電首季營運受疫情衝擊，但第二季有機會趕上！台達電更指出，全年內部營運目標不需要因疫情而改變，大陸廠區的高度自動化是台達電能夠趕上客戶需求的關鍵。

10. 蘋果 3 月發表會 恐取消：早先業界盛傳蘋果預定 3 月底發表低價 iPhone SE2 及新款 iPad Pro，但隨著加州疫情升溫，當地政府已下令禁止大型活動，恐讓蘋果發表會胎死腹中，就連每年 6 月登場的全球開發者大會（WWDC）都岌岌可危。

11. 譜瑞去年財報靚 擬發現金 15.23 元：高速傳輸介面晶片廠 4966 譜瑞 - KY11 日召開董事會通過去年財報及股利，去年合併營收 118.11 億元創下歷史新高，每股淨利 31.54 元。董事會決議每普通股擬配發 15.23 元現金股利。時序控制晶片（T-CON）及源極驅動晶片（Source Driver）的包裹銷售訂單量提升，成長力道優於預期，特別是電競市場需求看好，以手中訂單情況來看，第二季營運持續看旺。

