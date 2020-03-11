疫情拖累上市公司2月營收衰退 年減3.6%

941 家上市公司昨 (10) 日完成 2 月營收申報，累計上市公司營收共 1.93 兆元較去年同期衰退 740 億元、年減 3.69%，累計前 2 月上市公司營收共 4.4 兆元、年減 7.86%，以產業來說，半導體、汽車業營收仍逆勢成長，旅遊觀光則受疫情影響陷入衰退困境。

證交所表示，942 家上市公司僅三發地產因故無法如期申報外，其餘 941 家都已完成 2 月營收申報，受武漢肺炎疫情衝擊，部分企業位於中國據點較晚開工，影響 2 月營收表現，2 月營收衰退家數 495 家，446 家營收逆勢成長。

以產業別來看，半導體產業、資訊與汽車業 2 月營收持續成長，其中半導體受惠於個別公司智慧型手機與高速運算需求增加，資訊業與汽車工業則是受惠於 2 月工作天數較去年同期長，帶動營收成長。

至於觀光、電器電纜業、橡膠工業及玻璃陶瓷業等產業，則是受武漢肺炎疫情爆發衝擊拖累營收衰退，其中觀光業因疫情緣故業績下滑，電器電纜、塑橡膠與玻璃陶瓷也因疫情導致復工延後，導致營收衰退。

證交所表示，全體上市公司累計前 2 月營收成長較大的產業，分別為：半導體、資訊服務業與汽車工業因新車款持續熱銷，帶動累計營收成長；而電器電纜業、橡膠工業及玻璃陶瓷業等受疫情延遲復工，導致累計營收衰退。