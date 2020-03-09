台灣防疫形象佳 林佳龍：編列5億元精準行銷五大市場

交通部長林佳龍今 (9) 日表示，台灣防疫能力受國際肯定，安心來台旅遊概念將列為首波行銷重點，目前已著手準備復甦期間的宣傳工作，將編列 5 億元經費，針對受疫情影響旅客掉最多的五大市場，包括日韓、新南向國家等，進行精準行銷。

林佳龍今天上午前往立法院交通委員會進行專題報告並備詢，針對受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，旅行社營運面臨巨大衝擊，交通部在疫情爆發前就提出紓困、振興方案，希望減少業者損失。

林佳龍進一步指出，許多消費者透過旅行社訂購機票及住宿，若航空公司、飯店不願退費，就須由旅行社及旅客吸收，導致雙方關係緊張，交通部也持續居中協調，盼將損失降到最低，同時透過融資展延及利息補貼措施，協助業者培訓人才，藉此提高競爭力。

林佳龍強調，台灣本次防疫政策非常成功，受到國內外的肯定，目前已著手準備復甦期間的宣傳工作，要透過觀光業進行品牌定位，讓國際旅客安心到台灣旅遊。

林佳龍表示，將針對五大市場編列 5 億元的預算，包括日本、韓國、新南向國家、港澳、歐美，進行精準行銷，其中新南向絕對是重點行銷，將推動航空業及旅行業境外包機獎助計畫等；此外，國內旅遊補助計畫也已編列 20 億元，離島將會加碼，讓民眾享有更多優惠，預計下半年上路。